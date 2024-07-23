По информации НЭК "Укрэнерго", в течение 23 июля в Украине будут уменьшены объемы отключений света.
Главные тезисы
- Обновленные графики отключений света в Украине на 23 июля предусматривают разные очереди отключений для разных регионов страны.
- Причины изменения тарифов на электроэнергию в Украине связаны с разрушениями энергетической инфраструктуры, вызванными действиями преступной армии РФ.
- Поднятие тарифов для бытовых потребителей помогает привлечь средства на ремонт и развитие энергетики в Украине и подготовиться к зимнему периоду.
- Государство субсидирует тариф на электроэнергию для населения, учитывая изменения рыночной стоимости энергии и необходимость восстановления энергосистемы.
- Денежные средства, полученные от повышения тарифа на электроэнергию, направляются на ремонт и повышение мощности энергосистемы Украины.
Как будут действовать обновленные графики отключения света в Украине
По информации Укрэнерго, в течение 23 июля обновленные графики отключений света в Украине будут действовать так:
до 14:00 во всех регионах будет действовать одна очередь отключений,
с 14:00 до 16:00 – одна очередь, 16:00-19:00 – две очереди, 19:00-24:00 – три очереди отключений во Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Винницкой, Тернопольской , Хмельницкой, Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях,
с 14:00 до 16:00 – две очереди; 16:00-24:00 – три очереди отключений в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой областях.
Почему в Украине не могут сохранить предварительные тарифы на электроэнергию
По словам заместителя главы Минэнерго Светланы Гринчук в комментарии изданию Obozrevatel, причиненные преступной армией РФ существенные разрушения энергетической инфраструктуры не позволяют сохранить предварительные тарифы на электроэнергию.
Гринчук отметила, что рыночная стоимость электроэнергии составляет около 7,5 грн/кВт-ч, что вынуждает государство субсидировать тариф на электроэнергию для населения.
Она отметила, что, несмотря на сложную ситуацию в энергетике, государство продолжает предоставлять компенсацию части тарифа для бытовых потребителей – разницу между рыночной стоимостью электроэнергии и установленным для населения тарифом.
При этом, по словам Гринчук, стоимость электроэнергии для населения после поднятия тарифа остается одной из самых низких в Европе и стоит меньше, чем в Молдове, Болгарии или Македонии.
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