За інформацією НЕК “Укренерго”, протягом 23 липня в Україні будуть зменшені обсяги відключень світла.

Як діятимуть оновлені графіки відключень світла в Україні

За інформацією “Укренерго”, протягом 23 липня оновлені графіки відключень світла в Україні діятимуть так:

до 14:00 в усіх регіонах буде діяти одна черга відключень,

з 14:00 до 16:00 – одна черга, 16:00-19:00 – дві черги, 19:00-24:00 – три черги відключень у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях,

з 14:00 до 16:00 – дві черги; 16:00-24:00 – три черги відключень у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій областях.

Чому в Україні не можуть зберегти попередні тарифи на електроенергію

За словами заступниці глави Міненерго Світлани Гринчук у коментарі виданню Obozrevatel, заподіяні злочинною армією РФ суттєві руйнування енергетичної інфраструктури не дають змоги зберегти попередні тарифи на електроенергію.

Енергосистема України

Гринчук зазначила, що ринкова вартість електроенергії становить близько 7,5 грн/кВт-год, що змушує державу субсидувати тариф на електроенергію для населення.

Через значні руйнації об'єктів енергетики держава має спрямовувати великі кошти на їхнє відновлення, щоб люди були зі світлом, і не може фінансово підтримати населення в тих обсягах, що раніше, - підкреслила заступниця глави Міненерго. Поширити

Вона зазначила, що попри складну ситуацію в енергетиці, держава продовжує надавати компенсацію частини тарифу для побутових споживачів – різницю між ринковою вартістю електроенергії та встановленим для населення тарифом.

При цьому, за словами Гринчук, вартість електроенергії для населення після підняття тарифу залишається однією з найнижчих в Європі та коштує менше, ніж у тій же Молдові, Болгарії чи Македонії.