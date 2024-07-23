За інформацією НЕК “Укренерго”, протягом 23 липня в Україні будуть зменшені обсяги відключень світла.
Головні тези:
- Оновлені графіки відключень світла в Україні на 23 липня передбачають різні черги відключень для різних регіонів країни.
- Ускладнення в енергетичній інфраструктурі, спричинені руйнуваннями від злочинної армії РФ, ускладнюють збереження попередніх тарифів на електроенергію.
- Держава субсидує тариф на електроенергію для населення в зв'язку зі зміною ринкової вартості енергії та потребою відновлення енергосистеми.
- Підняття тарифу для побутових споживачів допомагає залучити кошти на ремонти та розвиток енергетики в Україні.
- Заходи, вжиті щодо підвищення тарифів, сприяють підготовці енергокомпаній до зимового періоду шляхом покращення енергетичної інфраструктури.
Як діятимуть оновлені графіки відключень світла в Україні
За інформацією “Укренерго”, протягом 23 липня оновлені графіки відключень світла в Україні діятимуть так:
до 14:00 в усіх регіонах буде діяти одна черга відключень,
з 14:00 до 16:00 – одна черга, 16:00-19:00 – дві черги, 19:00-24:00 – три черги відключень у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях,
з 14:00 до 16:00 – дві черги; 16:00-24:00 – три черги відключень у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій областях.
Чому в Україні не можуть зберегти попередні тарифи на електроенергію
За словами заступниці глави Міненерго Світлани Гринчук у коментарі виданню Obozrevatel, заподіяні злочинною армією РФ суттєві руйнування енергетичної інфраструктури не дають змоги зберегти попередні тарифи на електроенергію.
Гринчук зазначила, що ринкова вартість електроенергії становить близько 7,5 грн/кВт-год, що змушує державу субсидувати тариф на електроенергію для населення.
Вона зазначила, що попри складну ситуацію в енергетиці, держава продовжує надавати компенсацію частини тарифу для побутових споживачів – різницю між ринковою вартістю електроенергії та встановленим для населення тарифом.
При цьому, за словами Гринчук, вартість електроенергії для населення після підняття тарифу залишається однією з найнижчих в Європі та коштує менше, ніж у тій же Молдові, Болгарії чи Македонії.
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