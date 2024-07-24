Енергетики частково скасували відключення світла 24 липня. Коли вимикатимуть

До цього ми мали чотири черги, були аварійні графіки відключень з об'єктивних причин. Подальше поліпшення з відключеннями пов'язано, перш за все, з покращенням погодних умов, жахлива спека спадає, за наявними прогнозами. Також це пов'язано з особливостями ремонтних кампаній на об'єктах генерації, — сказав заступник Міністра енергетики Микола Колісник.