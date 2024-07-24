Енергетики частково скасували відключення світла 24 липня. Коли вимикатимуть
Категорія
Україна
Дата публікації

Енергетики частково скасували відключення світла 24 липня. Коли вимикатимуть

ДТЕК
Енергетики частково скасували відключення світла 24 липня. Коли вимикатимуть

Графіки відключення світла в Україні 24 липня, частково скасували. До 16:00 українці будуть зі світлом.

Головні тези:

 

  • Покращення ситуації з електропостачанням пов'язане з покращенням погодних умов та ремонтними кампаніями.
  • Заступник міністра енергетики попередив про ризики нових обстрілів Росії об'єктів енергетичної інфраструктури.
  • Дефіцит у генерації електроенергії внаслідок обстрілів становить 9 гігаватів, що є значним об'ємом.
  • Головне завдання енергетиків на сьогодні — забезпечити безперебійне та безпечне постачання електроенергії у країні.

Як діятимуть графіки відключення світла 24 липня

За інформацією від "Укренерго", відключення світла до 16:00 не передбачаються.

При цьому у ДТЕК зазначають, що в Одеській області відключення почнуть діяти з 18:00.

"Укренерго" напередодні повідомляло, що в 24 липня в Україні протягом всієї доби будуть діяти графіки відключень. Планувалося, що з 8:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00 буде діяти одна черга відключень, в інші години — по дві черги.

В Україні покращується ситуація зі світлом

До цього ми мали чотири черги, були аварійні графіки відключень з об'єктивних причин. Подальше поліпшення з відключеннями пов'язано, перш за все, з покращенням погодних умов, жахлива спека спадає, за наявними прогнозами. Також це пов'язано з особливостями ремонтних кампаній на об'єктах генерації, — сказав заступник Міністра енергетики Микола Колісник.

Заступник міністра енергетики попередив про ризики нових обстрілів Росії об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури.

На сьогодні ми маємо дефіцит, як наслідок обстрілів, 8 комплексних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. Це дефіцит генерації 9 гігават — досить значний об'єм. Тому завдання енергетиків на сьогодні — це втримати енергосистему в цілісності та в безпеці постачання електроенергії, — додав Колісник.

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