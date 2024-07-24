Енергетики частково скасували відключення світла 24 липня. Коли вимикатимуть

Графіки відключення світла в Україні 24 липня, частково скасували. До 16:00 українці будуть зі світлом.
Головні тези:
- Покращення ситуації з електропостачанням пов'язане з покращенням погодних умов та ремонтними кампаніями.
- Заступник міністра енергетики попередив про ризики нових обстрілів Росії об'єктів енергетичної інфраструктури.
- Дефіцит у генерації електроенергії внаслідок обстрілів становить 9 гігаватів, що є значним об'ємом.
- Головне завдання енергетиків на сьогодні — забезпечити безперебійне та безпечне постачання електроенергії у країні.
Як діятимуть графіки відключення світла 24 липня
За інформацією від "Укренерго", відключення світла до 16:00 не передбачаються.
При цьому у ДТЕК зазначають, що в Одеській області відключення почнуть діяти з 18:00.
"Укренерго" напередодні повідомляло, що в 24 липня в Україні протягом всієї доби будуть діяти графіки відключень. Планувалося, що з 8:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00 буде діяти одна черга відключень, в інші години — по дві черги.
В Україні покращується ситуація зі світлом
Заступник міністра енергетики попередив про ризики нових обстрілів Росії об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури.
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