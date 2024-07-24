Энергетики частично отменили отключение света 24 июля. Когда будут выключать

Графики отключения света в Украине 24 июля частично отменили. К 16:00 украинцы будут со светом.
Главные тезисы
- Улучшение ситуации с отключениями связано с улучшением погодных условий и ремонтными кампаниями на объектах генерации.
- Замминистр энергетики предупредил о рисках новых обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры.
- Дефицит генерации в Украине вызван обстрелами и атаками на объекты энергетической инфраструктуры, что создает угрозу для энергосистемы.
- Задача энергетиков на данный момент — обеспечить целостность и безопасность поставки электроэнергии в условиях дефицита генерации.
Как будут действовать графики отключения света 24 июля
По информации от "Укрэнерго", отключения света до 16:00 не предусматриваются.
При этом в ДТЭК отмечают, что в Одесской области отключения начнут действовать с 18:00.
"Укрэнерго" накануне сообщало, что в 24 июля в Украине в течение всех суток будут действовать графики отключений. Планировалось, что с 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений, в другие часы — по две очереди.
В Украине улучшается ситуация со светом
Замминистра энергетики предупредил о рисках новых обстрелов России объектов гражданской энергетической инфраструктуры.
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