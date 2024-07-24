Энергетики частично отменили отключение света 24 июля. Когда будут выключать
Категория
Украина
Дата публикации

Энергетики частично отменили отключение света 24 июля. Когда будут выключать

ДТЭК
Энергетики частично отменили отключение света 24 июля. Когда будут выключать
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Графики отключения света в Украине 24 июля частично отменили. К 16:00 украинцы будут со светом.

Главные тезисы

 

  • Улучшение ситуации с отключениями связано с улучшением погодных условий и ремонтными кампаниями на объектах генерации.
  • Замминистр энергетики предупредил о рисках новых обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры.
  • Дефицит генерации в Украине вызван обстрелами и атаками на объекты энергетической инфраструктуры, что создает угрозу для энергосистемы.
  • Задача энергетиков на данный момент — обеспечить целостность и безопасность поставки электроэнергии в условиях дефицита генерации.

Как будут действовать графики отключения света 24 июля

По информации от "Укрэнерго", отключения света до 16:00 не предусматриваются.

При этом в ДТЭК отмечают, что в Одесской области отключения начнут действовать с 18:00.

"Укрэнерго" накануне сообщало, что в 24 июля в Украине в течение всех суток будут действовать графики отключений. Планировалось, что с 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений, в другие часы — по две очереди.

В Украине улучшается ситуация со светом

До этого у нас было четыре очереди, были аварийные графики отключений по объективным причинам. Дальнейшее улучшение с отключениями связано, прежде всего, с улучшением погодных условий, ужасная жара падает, по имеющимся прогнозам. Также это связано с особенностями ремонтных кампаний на объектах генерации, — сказал заместитель Министра энергетики Николай Колесник.

Замминистра энергетики предупредил о рисках новых обстрелов России объектов гражданской энергетической инфраструктуры.

На сегодняшний день у нас есть дефицит, как следствие обстрелов, 8 комплексных атак на объекты энергетической инфраструктуры. Это дефицит генерации 9 гигаватт — достаточно значительный объем. Поэтому задача энергетиков на сегодняшний день — это удержать энергосистему в целостности и безопасности поставки электроэнергии, — добавил Колесник.

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