Энергетики частично отменили отключение света 24 июля. Когда будут выключать

При этом в ДТЭК отмечают, что в Одесской области отключения начнут действовать с 18:00.

"Укрэнерго" накануне сообщало, что в 24 июля в Украине в течение всех суток будут действовать графики отключений. Планировалось, что с 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений, в другие часы — по две очереди.