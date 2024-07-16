Украина получит 200 млн евро от ЕБРР для усиления энергобезопасности

Украина получит 200 млн. евро от ЕБРР в поддержку НАК «Нафтогаз Украины» в создании стратегических резервов природного газа и поддержку энергетической безопасности.
Главные тезисы
- Сотрудничество Украины с ЕБРР включает 12 совместных проектов общим объемом 2,56 миллиарда евро.
- ЕБРР является одним из крупнейших инвесторов в Украине, общий объем финансирования составил 19,03 млрд евро.
- В рамках сотрудничества, ЕБРР выделит кредит на оборудование для ГЭС и поддержку ликвидности компании «Укргидроэнерго».
- ЕБРР также предоставит финансирование на ремонт энергообъектов, пополнение электровозов и восстановление почтовой сети в Украине.
Украина получит 200 млн евро от ЕБРР на энергобезопасность
Как отмечается, 16 июля Министр финансов Сергей Марченко и управляющий директор ЕБРР по делам Украины и Молдовы Арвид Тюркнер подписали соответствующий договор гарантии.
После подписания договора стороны провели рабочую встречу по реализации общих проектов и дальнейших приоритетов сотрудничества.
На сегодняшний день на стадии реализации в государственном секторе находится десять общих с ЕБРР проектов общим объемом 2,1 миллиарда евро.
С начала полномасштабного вторжения помощь ЕБРР по всем направлениям достигла почти €4 миллиардов. Банк значительно увеличил объемы финансирования Украины с тех пор, как Россия начала полномасштабную войну, и намерена продолжать инвестировать в Украину от 1,5 до €2 миллиардов ежегодно.
Сотрудничество Украины с ЕБРР
Министерство финансов Украины в конце 2020 года сообщало, что в настоящее время на стадии реализации ЕБРР находятся 12 совместных проектов с Украиной. Общий объем ссуд составляет 2,56 миллиарда евро. По состоянию на декабрь 2023 года использованные средства ЕБРР по этим проектам составили 1,61 миллиарда евро (62,8% от общей суммы займов).
ЕБРР является одним из самых крупных институциональных инвесторов в Украине. На декабрь 2023 года общий объем выделенного Украине банком финансирования составил 19,03 миллиарда евро в пределах 559 проектов.
В январе 2024 года ЕБРР сообщило, что предоставит "Укргидроэнерго" кредит около 200 млн евро под государственные гарантии. Деньги пойдут на критически необходимое оборудование для Днепровской и Среднеднепровской ГЭС и поддержку ликвидности компании.
В июне после массированных обстрелов РФ по украинской инфраструктуре премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что ЕБРР предоставит 300 млн евро на ремонт энергообъектов и децентрализацию энергогенерирующих мощностей.
В июне ЕБРР выделил 300 млн евро на пополнение парка электровозов "Укрзализныци" и 104 млн евро на восстановление почтовой сети "Укрпочты".
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