Украина получит 200 млн евро от ЕБРР для усиления энергобезопасности
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получит 200 млн евро от ЕБРР для усиления энергобезопасности

Министерство финансов Украины
Украина получит 200 млн евро от ЕБРР для усиления энергобезопасности
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Украина получит 200 млн. евро от ЕБРР в поддержку НАК «Нафтогаз Украины» в создании стратегических резервов природного газа и поддержку энергетической безопасности.

Главные тезисы

 

  • Сотрудничество Украины с ЕБРР включает 12 совместных проектов общим объемом 2,56 миллиарда евро.
  • ЕБРР является одним из крупнейших инвесторов в Украине, общий объем финансирования составил 19,03 млрд евро.
  • В рамках сотрудничества, ЕБРР выделит кредит на оборудование для ГЭС и поддержку ликвидности компании «Укргидроэнерго».
  • ЕБРР также предоставит финансирование на ремонт энергообъектов, пополнение электровозов и восстановление почтовой сети в Украине.

Украина получит 200 млн евро от ЕБРР на энергобезопасность

Как отмечается, 16 июля Министр финансов Сергей Марченко и управляющий директор ЕБРР по делам Украины и Молдовы Арвид Тюркнер подписали соответствующий договор гарантии.

После подписания договора стороны провели рабочую встречу по реализации общих проектов и дальнейших приоритетов сотрудничества.

На сегодняшний день на стадии реализации в государственном секторе находится десять общих с ЕБРР проектов общим объемом 2,1 миллиарда евро.

С начала полномасштабного вторжения помощь ЕБРР по всем направлениям достигла почти €4 миллиардов. Банк значительно увеличил объемы финансирования Украины с тех пор, как Россия начала полномасштабную войну, и намерена продолжать инвестировать в Украину от 1,5 до €2 миллиардов ежегодно.

Сотрудничество Украины с ЕБРР

Министерство финансов Украины в конце 2020 года сообщало, что в настоящее время на стадии реализации ЕБРР находятся 12 совместных проектов с Украиной. Общий объем ссуд составляет 2,56 миллиарда евро. По состоянию на декабрь 2023 года использованные средства ЕБРР по этим проектам составили 1,61 миллиарда евро (62,8% от общей суммы займов).

ЕБРР является одним из самых крупных институциональных инвесторов в Украине. На декабрь 2023 года общий объем выделенного Украине банком финансирования составил 19,03 миллиарда евро в пределах 559 проектов.

В январе 2024 года ЕБРР сообщило, что предоставит "Укргидроэнерго" кредит около 200 млн евро под государственные гарантии. Деньги пойдут на критически необходимое оборудование для Днепровской и Среднеднепровской ГЭС и поддержку ликвидности компании.

В июне после массированных обстрелов РФ по украинской инфраструктуре премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что ЕБРР предоставит 300 млн евро на ремонт энергообъектов и децентрализацию энергогенерирующих мощностей.

В июне ЕБРР выделил 300 млн евро на пополнение парка электровозов "Укрзализныци" и 104 млн евро на восстановление почтовой сети "Укрпочты".

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