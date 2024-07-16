Украина получит 200 млн евро от ЕБРР для усиления энергобезопасности

Украина получит 200 млн. евро от ЕБРР в поддержку НАК «Нафтогаз Украины» в создании стратегических резервов природного газа и поддержку энергетической безопасности.

Украина получит 200 млн евро от ЕБРР на энергобезопасность

Как отмечается, 16 июля Министр финансов Сергей Марченко и управляющий директор ЕБРР по делам Украины и Молдовы Арвид Тюркнер подписали соответствующий договор гарантии.

После подписания договора стороны провели рабочую встречу по реализации общих проектов и дальнейших приоритетов сотрудничества.

На сегодняшний день на стадии реализации в государственном секторе находится десять общих с ЕБРР проектов общим объемом 2,1 миллиарда евро.

С начала полномасштабного вторжения помощь ЕБРР по всем направлениям достигла почти €4 миллиардов. Банк значительно увеличил объемы финансирования Украины с тех пор, как Россия начала полномасштабную войну, и намерена продолжать инвестировать в Украину от 1,5 до €2 миллиардов ежегодно.

Сотрудничество Украины с ЕБРР

Министерство финансов Украины в конце 2020 года сообщало, что в настоящее время на стадии реализации ЕБРР находятся 12 совместных проектов с Украиной. Общий объем ссуд составляет 2,56 миллиарда евро. По состоянию на декабрь 2023 года использованные средства ЕБРР по этим проектам составили 1,61 миллиарда евро (62,8% от общей суммы займов).

ЕБРР является одним из самых крупных институциональных инвесторов в Украине. На декабрь 2023 года общий объем выделенного Украине банком финансирования составил 19,03 миллиарда евро в пределах 559 проектов.

В январе 2024 года ЕБРР сообщило, что предоставит "Укргидроэнерго" кредит около 200 млн евро под государственные гарантии. Деньги пойдут на критически необходимое оборудование для Днепровской и Среднеднепровской ГЭС и поддержку ликвидности компании.

В июне после массированных обстрелов РФ по украинской инфраструктуре премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что ЕБРР предоставит 300 млн евро на ремонт энергообъектов и децентрализацию энергогенерирующих мощностей.