Україна отримає 200 млн євро від ЄБРР для посилення енергобезпеки

Україна отримає 200 млн євро від ЄБРР на підтримку НАК «Нафтогаз України» у створенні стратегічних резервів природного газу і підтримку енергетичної безпеки.

Україна отримає 200 млн євро від ЄБРР на енергобезпеку

Як зазначається,16 липня міністр фінансів Сергій Марченко та керуючий директор ЄБРР у справах України та Молдови Арвід Тюркнер підписали відповідний договір гарантії.

Після підписання договору сторони провели робочу зустріч щодо реалізації спільних проєктів та подальших пріоритетів співпраці.

Станом на сьогодні на стадії реалізації в державному секторі знаходиться десять спільних з ЄБРР проєктів загальним обсягом 2,1 мільярда євро.

З початку повномасштабного вторгнення допомога ЄБРР у всіх напрямах сягнула майже €4 мільярдів. Банк значно збільшив обсяги фінансування України відтоді, як Росія розпочала повномасштабну війну, і має намір продовжувати інвестувати в Україну від 1,5 до €2 мільярдів щорічно.

Співпраця України з ЄБРР

Міністерство фінансів України наприкінці 2020 року повідомляло, що нині на стадії реалізації з ЄБРР перебувають 12 спільних проєктів з Україною. Загальний обсяг позик становить 2,56 мільярда євро. Станом на грудень 2023 року використані кошти ЄБРР за цими проєктами становили 1,61 мільярда євро (62,8% загальної суми позик).

ЄБРР є одним з найбільших інституційних інвесторів в Україні. Станом на грудень 2023 року загальний обсяг виділеного Україні банком фінансування становив 19,03 мільярда євро у межах 559 проєктів.

У січні 2024 року ЄБРР повідомило, що надасть "Укргідроенерго" кредит у близько 200 млн євро під державні гарантії. Гроші підуть на критично необхідне обладнання для Дніпровської та Середньодніпровської ГЕС і на підтримку ліквідності компанії.

У червні після масованих обстрілів РФ по українській інфраструктурі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що ЄБРР надасть 300 млн євро на ремонт енергооб'єктів і децентралізацію енергогенерувальних потужностей.