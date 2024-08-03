За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, українська енергосистема має достатній захист від загрози повного знищення з боку злочинної армії РФ.
Головні тези:
- Українська енергосистема має достатній захист від повного знищення з боку російської армії.
- Російські окупаційні війська можуть накопичувати запаси ракет для масованих ракетних атак по Україні.
- Можливість повного знищення української енергосистеми армією РФ майже нереальна, оскільки система має дублювання та високий рівень захисту.
- Липень 2024 року продемонстрував найменшу кількість ракетних ударів з початку року з боку російських окупантів, але підготовка до нових атак продовжується.
- Аналіз ракетних атак показує, що найчастіше ударів зазнавали регіони Миколаївська, Харківська, Одеська та Дніпропетровська області.
Буданов про захист української енергосистеми та перспективи знищення енергооб’єктів на території РФ
За його словами, не можна казати, що наразі Україна здатна влаштувати блекаут в Росії.
При цьому керівник ГУР відзначив успішні дальні удари українських військових по аеродрому “Оленья” на півночі Росії.
За його словами, це на якийсь час змусило російських окупантів відкласти чергову масовану атаку по Україні.
Коли очікувати нової масованої ракетно-дронової атаки армії РФ по Україні
За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, злочинна армія РФ може накопичувати запаси ракет для масованої ракетної атаки по Україні вже протягом цього місяця.
Він зазначив, що протягом липня злочинна армія РФ використала проти України:
Х-59/69 - 28 (22 збито);
9М723 ОТРК "Іскандер-М" - 24/1;
9М727 ОТРК "Іскандер-К" - 3/1;
Х-101/555/55 - 22/19;
КРМБ "Калібр" - 14/11;
Х-47М2 "Кинджал" - 1/1;
3М22 "Циркон" - 1/0;
Х-22 - 2/0;
Невідомого типу - 14/1.
Також фіксувалися пуски Х-35, Х-38МЛ і Х-31П.
На його думку, окрім підготовки до нової масованої ракетної атаки по Україні у серпні обмежене застосування російськими окупантами ракет пов’язане із зниженням кількості виробництва ракет.
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