За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, українська енергосистема має достатній захист від загрози повного знищення з боку злочинної армії РФ.

Буданов про захист української енергосистеми та перспективи знищення енергооб’єктів на території РФ

Всі ці вузли дуже сильно захищені. Так само як у нас їх намагаються захистити. Так само, такі ж подібні заходи відбуваються в Росії. Тільки вони пішли шляхом більше нарощення системи ППО. В них для цього спроможності набагато більші. Бо вони є виробниками таких систем, - пояснює очільник ГУР. Поширити

Енергетики

За його словами, не можна казати, що наразі Україна здатна влаштувати блекаут в Росії.

Повністю ми її не покладемо. Як і вони нам повністю теж не покладуть. Радянська система була максимально розгалужена і дубльована умовно там три чи чотири, чи в певних вузлах дубль іде. Зробити важким життя - можна. Повністю зруйнувати - майже нереально, - переконує Буданов. Поширити

При цьому керівник ГУР відзначив успішні дальні удари українських військових по аеродрому “Оленья” на півночі Росії.

За його словами, це на якийсь час змусило російських окупантів відкласти чергову масовану атаку по Україні.

А такий цікавий момент: от до прикладу нещодавно дрони дійшли до аеродромів певних в Російській Федерації. До північних. До Оленьї. Там є вражені дальні бомбардувальники і це змусило ну хоч на кілька днів відтягнути чергові масові удари по нас, - підкреслює Буданов. Поширити

Коли очікувати нової масованої ракетно-дронової атаки армії РФ по Україні

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, злочинна армія РФ може накопичувати запаси ракет для масованої ракетної атаки по Україні вже протягом цього місяця.

У липні 2024 року російські окупанти зберегли незмінною тактику нанесення комбінованих і точкових ударів по українських об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури, аеродромах і логістиці. Але цього місяця противником було використано найменшу кількість ракетної компоненти, - зазначає Коваленко. Поширити

Він зазначив, що протягом липня злочинна армія РФ використала проти України:

Х-59/69 - 28 (22 збито);

9М723 ОТРК "Іскандер-М" - 24/1;

9М727 ОТРК "Іскандер-К" - 3/1;

Х-101/555/55 - 22/19;

КРМБ "Калібр" - 14/11;

Х-47М2 "Кинджал" - 1/1;

3М22 "Циркон" - 1/0;

Х-22 - 2/0;

Невідомого типу - 14/1.

Також фіксувалися пуски Х-35, Х-38МЛ і Х-31П.

Сумарно в липні російські окупаційні війська застосували 112 ракет різного типу, що є найменшим показником з початку 2024 року, - підсумував Коваленко. - Найчастіше ударів зазнавали Миколаївська, Харківська, Одеська та Дніпропетровська області, - підкреслює аналітик. Поширити

На його думку, окрім підготовки до нової масованої ракетної атаки по Україні у серпні обмежене застосування російськими окупантами ракет пов’язане із зниженням кількості виробництва ракет.