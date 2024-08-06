Россия атаковала центр Харькова, возник пожар

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле российскими войсками центрального района Харькова. В результате атаки возник пожар.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали центр Харькова, в результате чего возник пожар в плотной жилой застройке.
- Меры безопасности приняты, но обстрел может продолжаться, следите за рекомендациями городских властей.
- Информация о разрушениях и жертвах уточняется, экстренные службы уже на месте.
- Российская атака также охватила другие регионы Украины, в том числе Киевскую область и Хмельницкую область.
Что известно об обстреле Россией Харькова
Как рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов, враг попал по плотной жилой застройке, в результате чего произошел пожар. Информация о разрушениях и жертвах уточняется.
По словам председателя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, экстренные службы уже выехали на место попадания.
Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.
Россия атаковала Украину 6 августа
Около 23:00 5 августа россияне атаковали Киевщину ракетами и дронами.
По данным главы Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко, по состоянию на 08:00 известно о повреждении многоквартирного дома — там выбиты окна в нежилых помещениях.
Также около 00:50 захватчики обстреляли село Циркуны Харьковского района, а в самом Харькове также слышались взрывы из-за российской атаки. Кроме этого сообщалось о взрывах в Хмельницкой области, куда направлялись вражеские ударные беспилотники.
Как заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, РФ использовала четыре баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23, выпущенные из Воронежской области России, две управляемые авиационные ракеты Х-59, запущенные с воздушного пространства над акваторией Азовского моря, и 16 ударных дронов типа Shahed, прибывших по направлениям мыса Чауда (Крым) и Курска (Россия).
Благодаря слаженной работе защитников были сбиты две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных беспилотников в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях.
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