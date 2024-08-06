Росія атакувала центр Харкова, виникла пожежа

Що відомо про обстріл Росією Харкова

Як розповів міський голова Харкова Ігор Терехов, ворог влучив по щільній житловій забудові внаслідок чого сталась пожежа. Інформація щодо руйнувань та жертв наразі уточнюється.

Будьте обережні — обстріл може продовжуватися, — додав міський голова. Поширити

За словами голови Харківському обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, екстрені вже служби виїхали на місце влучання.

Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування балістичного озброєння з східного напрямку.

Росія атакувала Україну 6 серпня

Близько 23:00 5 серпня росіяни атакували Київщину ракетами та дронами.

За даними очільника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка, станом на 08:00 відомо про пошкодження багатоквартирного будинку — там вибиті вікна в нежитлових приміщеннях.

Також близько 00:50 загарбники обстріляли село Циркуни Харківського району, а в самому Харкові також було чути вибухи через російську атаку. Окрім цього повідомлялося про вибухи у Хмельницькій області, куди прямували ворожі ударні безпілотники.

Як заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, РФ використала чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, випущені з Воронезької області Росії, дві керовані авіаційні ракети Х-59, запущені з повітряного простору над акваторією Азовського моря, та 16 ударних дронів типу Shahed, що прибули з напрямків мису Чауда (Крим) та Курська (Росія).