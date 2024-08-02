Запад и Россия проводили тайные переговоры более двух лет

Как удалось узнать журналистам, большой обмен заключенными 1 августа 2024 года — это результат тайных переговоров между Западом и Москвой, которые начались еще более 2 лет назад.
Главные тезисы
- США и союзники устраивали дипломатические маневры для обмена заключенными с Россией.
- Также проходили переговоры на высоком уровне между американским и немецким лидерами с целью освобождения российского оппозиционера Алексея Навального.
- Подготовка к обмену проходила даже на фоне крушения политического будущего президента США Джо Байдена.
Как США и союзники договаривались об обмене с Россией
Инсайдеры издания рассказывают, что Кремль был готов к переговорам в течение нескольких месяцев после задержания американской баскетболистки Бриттни Гринер в России в феврале 2022 года.
Москва много раз обращались в Белый дом с предложением обменять Гринер и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж, в рамках соглашения по освобождению российского киллера Вадима Красикова.
Однако власти США отвергли это предложение, ведь Красиков отбывал пожизненное заключение в Германии.
Впоследствии стало известно, что Гринера обменяли в декабре 2022 года на торговца оружием Виктора Бута.
На этом фоне продолжались переговоры между Вашингтоном и Берлином. Предлагалось: если Германия отпустит Красикова, то получит российского оппозиционера Алексея Навального.
Переговоры по этому поводу проходили и на высоком уровне — непосредственно между американским и немецким лидерами — Джо Байденом и Олафом Шольцом.
Они даже смогли достичь предварительной договоренности о соглашении, включавшем депортацию Красикова.
Однако 16 февраля 2024 года Навальный умер в арктической колонии, и Германия снова потеряла интерес к идее обмена.
Байден смог во второй раз уговорить Шольца
Несколько месяцев назад глава Белого дома направил письмо канцлеру ФРГ, в котором описал сложное потенциальное соглашение.
После этого Олаф Шольц дал понять Штатам, что готов отпустить Красикова.
Только две недели назад стало известно, что Путин согласился на обмен заключенными.
Журналисты обращают внимание на то, что подготовка к обмену проходила даже тогда, когда политическое будущее президента Байдена разваливалось на глазах.
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