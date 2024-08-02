Запад и Россия проводили тайные переговоры более двух лет

Как удалось узнать журналистам, большой обмен заключенными 1 августа 2024 года — это результат тайных переговоров между Западом и Москвой, которые начались еще более 2 лет назад.

Как США и союзники договаривались об обмене с Россией

Инсайдеры издания рассказывают, что Кремль был готов к переговорам в течение нескольких месяцев после задержания американской баскетболистки Бриттни Гринер в России в феврале 2022 года.

Москва много раз обращались в Белый дом с предложением обменять Гринер и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж, в рамках соглашения по освобождению российского киллера Вадима Красикова.

Однако власти США отвергли это предложение, ведь Красиков отбывал пожизненное заключение в Германии.

Впоследствии стало известно, что Гринера обменяли в декабре 2022 года на торговца оружием Виктора Бута.

На этом фоне продолжались переговоры между Вашингтоном и Берлином. Предлагалось: если Германия отпустит Красикова, то получит российского оппозиционера Алексея Навального.

Переговоры по этому поводу проходили и на высоком уровне — непосредственно между американским и немецким лидерами — Джо Байденом и Олафом Шольцом.

Они даже смогли достичь предварительной договоренности о соглашении, включавшем депортацию Красикова.

Однако 16 февраля 2024 года Навальный умер в арктической колонии, и Германия снова потеряла интерес к идее обмена.

Байден смог во второй раз уговорить Шольца

Несколько месяцев назад глава Белого дома направил письмо канцлеру ФРГ, в котором описал сложное потенциальное соглашение.

После этого Олаф Шольц дал понять Штатам, что готов отпустить Красикова.

Вашингтон передал свое новое предложение Москве, а затем стал ждать, после чего из России начали поступать обнадеживающие сигналы: начались, а затем ускорились судебные процессы над Гершковичем и Курмашовой. Поделиться

Только две недели назад стало известно, что Путин согласился на обмен заключенными.