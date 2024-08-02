Путин встретил и обнял убийцу Красикова после обмена заключенными
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Путин встретил и обнял убийцу Красикова после обмена заключенными

Путин
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Источник:  online.ua

Поздно ночью 1 августа в Россию вернулись 8 граждан РФ в рамках обмена заключенными между Россией, США, Германией и еще тремя странами. Среди них был и убийца Вадим Соколов (Красиков).

Главные тезисы

  • Путин встретил и обнял убийцу Красикова после обмена заключенными в российском аэропорту.
  • Красиков – это бывший сотрудник ФСБ, приговоренный к пожизненному заключению за убийство чеченского командира.
  • Среди вышедших на свободу заложников путинского режима – известные журналисты, активисты и политики.

Путин публично поздоровался с убийцей Красиковым

Как сообщают кремлевские пропагандисты, в страну-агрессорку вернулись:

  • Вадим Соколов (Красиков),

  • Владислав Клюшин,

  • Артем и Анна Дульцевы,

  • Павел Рубцов,

  • Вадим Конощенок,

  • Михаил Микушин,

  • Роман Селезнев (и дети).

Следует обратить внимание на то, что во время встречи россиян в аэропорту Внуково нелегитимный президент РФ Владимир Путин сказал Красикову: "Здорово", а также обнял его.

Что важно понимать, Красиков — бывший сотрудник ФСБ, которого в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

В сети также обратили внимание на то, что один из заключенных граждан России, освобожденный на Западе, приехал на обмен в футболке имперского штурмовика — элитного воина Галактической империи в фантастической вселенной фильма "Звездные войны" с надписью "Your Empire needs you" (Ты нужен своей империи).

Кого удалось спасти Западу в рамках обмена заключенными с Россией

На свободе оказались такие заложники путинского режима:

  • Владимир Кара-Мурза,

  • Илья Яшин,

  • Эван Гершкович,

  • Пол Вилан,

  • Кевин Лик,

  • Демури Воронин,

  • Алсу Курмашева,

  • Лилия Чанышева,

  • Вадим Останин,

  • Ксения Фадеева,

  • Александра Скочиленко,

  • Андрей Пивоваров,

  • Олег Орлов.

В Штаты вернулись бывший морской пехотинец Пол Вилан, репортер Wall Street Journal Эван Гершкович и российско-американская журналистка Алсу Курмашева.

Следует отметить, что на авиабазе их встречали американский лидер Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

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