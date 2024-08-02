Путин встретил и обнял убийцу Красикова после обмена заключенными

Поздно ночью 1 августа в Россию вернулись 8 граждан РФ в рамках обмена заключенными между Россией, США, Германией и еще тремя странами. Среди них был и убийца Вадим Соколов (Красиков).

Путин публично поздоровался с убийцей Красиковым

Как сообщают кремлевские пропагандисты, в страну-агрессорку вернулись:

Вадим Соколов (Красиков),

Владислав Клюшин,

Артем и Анна Дульцевы,

Павел Рубцов,

Вадим Конощенок,

Михаил Микушин,

Роман Селезнев (и дети).

Следует обратить внимание на то, что во время встречи россиян в аэропорту Внуково нелегитимный президент РФ Владимир Путин сказал Красикову: "Здорово", а также обнял его.

Что важно понимать, Красиков — бывший сотрудник ФСБ, которого в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

В сети также обратили внимание на то, что один из заключенных граждан России, освобожденный на Западе, приехал на обмен в футболке имперского штурмовика — элитного воина Галактической империи в фантастической вселенной фильма "Звездные войны" с надписью "Your Empire needs you" (Ты нужен своей империи).

Кого удалось спасти Западу в рамках обмена заключенными с Россией

На свободе оказались такие заложники путинского режима:

Владимир Кара-Мурза,

Илья Яшин,

Эван Гершкович,

Пол Вилан,

Кевин Лик,

Демури Воронин,

Алсу Курмашева,

Лилия Чанышева,

Вадим Останин,

Ксения Фадеева,

Александра Скочиленко,

Андрей Пивоваров,

Олег Орлов.

В Штаты вернулись бывший морской пехотинец Пол Вилан, репортер Wall Street Journal Эван Гершкович и российско-американская журналистка Алсу Курмашева.