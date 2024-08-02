Поздно ночью 1 августа в Россию вернулись 8 граждан РФ в рамках обмена заключенными между Россией, США, Германией и еще тремя странами. Среди них был и убийца Вадим Соколов (Красиков).
Главные тезисы
- Путин встретил и обнял убийцу Красикова после обмена заключенными в российском аэропорту.
- Красиков – это бывший сотрудник ФСБ, приговоренный к пожизненному заключению за убийство чеченского командира.
- Среди вышедших на свободу заложников путинского режима – известные журналисты, активисты и политики.
Путин публично поздоровался с убийцей Красиковым
Как сообщают кремлевские пропагандисты, в страну-агрессорку вернулись:
Вадим Соколов (Красиков),
Владислав Клюшин,
Артем и Анна Дульцевы,
Павел Рубцов,
Вадим Конощенок,
Михаил Микушин,
Роман Селезнев (и дети).
Следует обратить внимание на то, что во время встречи россиян в аэропорту Внуково нелегитимный президент РФ Владимир Путин сказал Красикову: "Здорово", а также обнял его.
Что важно понимать, Красиков — бывший сотрудник ФСБ, которого в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
В сети также обратили внимание на то, что один из заключенных граждан России, освобожденный на Западе, приехал на обмен в футболке имперского штурмовика — элитного воина Галактической империи в фантастической вселенной фильма "Звездные войны" с надписью "Your Empire needs you" (Ты нужен своей империи).
Кого удалось спасти Западу в рамках обмена заключенными с Россией
На свободе оказались такие заложники путинского режима:
Владимир Кара-Мурза,
Илья Яшин,
Эван Гершкович,
Пол Вилан,
Кевин Лик,
Демури Воронин,
Алсу Курмашева,
Лилия Чанышева,
Вадим Останин,
Ксения Фадеева,
Александра Скочиленко,
Андрей Пивоваров,
Олег Орлов.
В Штаты вернулись бывший морской пехотинец Пол Вилан, репортер Wall Street Journal Эван Гершкович и российско-американская журналистка Алсу Курмашева.
Следует отметить, что на авиабазе их встречали американский лидер Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.
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