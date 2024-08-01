Обмен с РФ. Байден подтвердил освобождение 16 политзаключенных
Категория
Мир
Дата публикации

Обмен с РФ. Байден подтвердил освобождение 16 политзаключенных

Джо Байден
Байден
Read in English
Читати українською

Запад договорился с Российской Федерацией об освобождении 16-ти политических заключенных. Трое американцев и один владелец грин-карты уже возвращаются домой.

Главные тезисы

  • Джо Байден подтвердил освобождение 16 политзаключенных из России, включая американцев и владельца грин-карты.
  • Соглашение о возвращении политзаключенных стало результатом сложных дипломатических переговоров с участием различных стран-союзников.
  • Среди освобожденных в рамках обмена находятся журналисты, военнослужащие и российско-американская радиожурналистка.
  • Байден намерен продолжать работу над возвращением всех американцев, находящихся в несправедливом заключении или содержащихся в зарубежных тюрьмах.

Байден подтвердил освобождение 16 политзаключенных из России

Как рассказал Байден, в США возвращаются:

  • Эван Гершкович, репортер Wall Street Journal;

  • Пол Вилан, ветеран морской пехоты;

  • Алсу Курмашева, российско-американская радиожурналистка;

  • Владимир Кара-Мурза, журналист Washington Post.

Соглашение, обеспечившее их свободу, стало дипломатическим подвигом. В общем, мы договорились об освобождении 16 человек из России, в том числе двух немцев и семерых граждан России, являвшихся политическими заключенными в своей собственной стране.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Глава Белого дома приветствовал усилия союзников, которые также принимали участие в сложных переговорах, чтобы добиться этого результата. Речь идет о:

  • Германии;

  • Польше;

  • Словении;

  • Норвегии;

  • Турции.

И позвольте мне четко заявить: я не перестану работать, пока каждый американец, несправедливо задержанный или удерживаемый в заложниках по всему миру, не воссоединится со своей семьей. Моя администрация уже вернула домой более 70 таких американцев, многие из которых находились в плену еще до вступления в должность.

Как отметил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, это был самый масштабный обмен по количеству лиц со времен "холодной войны".

Эван Гершкович, Алсу Курмашова и Пол Вилан

Салливан добавил, что всего в списке обмена было 24 заключенных.

Хотя турецкие источники сообщают еще о двоих детях. Возможно, это дети Артема и Анны Дульцевых.

Российского оппозиционера-узника Кара-Мурзу обменяют

В США должен прибыть российский оппозиционер, колумнист The Washington Post Владимир Кара-Мурза, имеющий британско-российское гражданство и владеющий грин-картой.

Ожидается, что в рамках соглашения, о котором стало известно 1 августа, по меньшей мере 12 содержащихся в России политических заключенных будут переданы Германии. Россия же получит восемь человек, большинство — подозреваемые или осуждены из-за связей с российской разведкой.

Среди российских граждан, которых планируют обменять, — Вадим Красиков, убийца, отбывающий пожизненное заключение в Германии за убийство чеченского полевого командира, совершенное по заказу российских федеральных властей.

Договоренность об обмене координировалась рядом правительственных учреждений США, в частности, Белым домом, Государственным департаментом и Центральным разведывательным управлением, пишет CBS News.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
РФ освободила журналиста Гершковича и эксвоенного США в рамках большого обмена
РФ освободила журналиста Гершковича и эксвоенного США в рамках большого обмена
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабный обмен заключенными между США и Россией. Среди 26 человек — оппозиционер Кара-Мурза
Кара-Мурза
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Турции прошел взаимный обмен 26 заключенных из 7 стран — детали
Самолет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?