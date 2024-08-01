Обмен с РФ. Байден подтвердил освобождение 16 политзаключенных

Запад договорился с Российской Федерацией об освобождении 16-ти политических заключенных. Трое американцев и один владелец грин-карты уже возвращаются домой.
Главные тезисы
- Джо Байден подтвердил освобождение 16 политзаключенных из России, включая американцев и владельца грин-карты.
- Соглашение о возвращении политзаключенных стало результатом сложных дипломатических переговоров с участием различных стран-союзников.
- Среди освобожденных в рамках обмена находятся журналисты, военнослужащие и российско-американская радиожурналистка.
- Байден намерен продолжать работу над возвращением всех американцев, находящихся в несправедливом заключении или содержащихся в зарубежных тюрьмах.
Байден подтвердил освобождение 16 политзаключенных из России
Как рассказал Байден, в США возвращаются:
Эван Гершкович, репортер Wall Street Journal;
Пол Вилан, ветеран морской пехоты;
Алсу Курмашева, российско-американская радиожурналистка;
Владимир Кара-Мурза, журналист Washington Post.
Глава Белого дома приветствовал усилия союзников, которые также принимали участие в сложных переговорах, чтобы добиться этого результата. Речь идет о:
Германии;
Польше;
Словении;
Норвегии;
Турции.
И позвольте мне четко заявить: я не перестану работать, пока каждый американец, несправедливо задержанный или удерживаемый в заложниках по всему миру, не воссоединится со своей семьей. Моя администрация уже вернула домой более 70 таких американцев, многие из которых находились в плену еще до вступления в должность.
Как отметил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, это был самый масштабный обмен по количеству лиц со времен "холодной войны".
Салливан добавил, что всего в списке обмена было 24 заключенных.
Хотя турецкие источники сообщают еще о двоих детях. Возможно, это дети Артема и Анны Дульцевых.
Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva, and Vladimir Kara-Murza are coming home. pic.twitter.com/wWGA83Ss8A— President Biden (@POTUS) August 1, 2024
Российского оппозиционера-узника Кара-Мурзу обменяют
В США должен прибыть российский оппозиционер, колумнист The Washington Post Владимир Кара-Мурза, имеющий британско-российское гражданство и владеющий грин-картой.
Ожидается, что в рамках соглашения, о котором стало известно 1 августа, по меньшей мере 12 содержащихся в России политических заключенных будут переданы Германии. Россия же получит восемь человек, большинство — подозреваемые или осуждены из-за связей с российской разведкой.
Среди российских граждан, которых планируют обменять, — Вадим Красиков, убийца, отбывающий пожизненное заключение в Германии за убийство чеченского полевого командира, совершенное по заказу российских федеральных властей.
Договоренность об обмене координировалась рядом правительственных учреждений США, в частности, Белым домом, Государственным департаментом и Центральным разведывательным управлением, пишет CBS News.
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