Обмен с РФ. Байден подтвердил освобождение 16 политзаключенных

Запад договорился с Российской Федерацией об освобождении 16-ти политических заключенных. Трое американцев и один владелец грин-карты уже возвращаются домой.

Байден подтвердил освобождение 16 политзаключенных из России

Как рассказал Байден, в США возвращаются:

Эван Гершкович , репортер Wall Street Journal;

Пол Вилан , ветеран морской пехоты;

Алсу Курмашева , российско-американская радиожурналистка;

Владимир Кара-Мурза, журналист Washington Post.

Соглашение, обеспечившее их свободу, стало дипломатическим подвигом. В общем, мы договорились об освобождении 16 человек из России, в том числе двух немцев и семерых граждан России, являвшихся политическими заключенными в своей собственной стране. Джо Байден Президент США

Глава Белого дома приветствовал усилия союзников, которые также принимали участие в сложных переговорах, чтобы добиться этого результата. Речь идет о:

Германии;

Польше;

Словении;

Норвегии;

Турции.

И позвольте мне четко заявить: я не перестану работать, пока каждый американец, несправедливо задержанный или удерживаемый в заложниках по всему миру, не воссоединится со своей семьей. Моя администрация уже вернула домой более 70 таких американцев, многие из которых находились в плену еще до вступления в должность.

Как отметил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, это был самый масштабный обмен по количеству лиц со времен "холодной войны".

Эван Гершкович, Алсу Курмашова и Пол Вилан

Салливан добавил, что всего в списке обмена было 24 заключенных.

Хотя турецкие источники сообщают еще о двоих детях. Возможно, это дети Артема и Анны Дульцевых.

Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva, and Vladimir Kara-Murza are coming home. pic.twitter.com/wWGA83Ss8A — President Biden (@POTUS) August 1, 2024

Российского оппозиционера-узника Кара-Мурзу обменяют

В США должен прибыть российский оппозиционер, колумнист The Washington Post Владимир Кара-Мурза, имеющий британско-российское гражданство и владеющий грин-картой.

Ожидается, что в рамках соглашения, о котором стало известно 1 августа, по меньшей мере 12 содержащихся в России политических заключенных будут переданы Германии. Россия же получит восемь человек, большинство — подозреваемые или осуждены из-за связей с российской разведкой.

Среди российских граждан, которых планируют обменять, — Вадим Красиков, убийца, отбывающий пожизненное заключение в Германии за убийство чеченского полевого командира, совершенное по заказу российских федеральных властей.

Договоренность об обмене координировалась рядом правительственных учреждений США, в частности, Белым домом, Государственным департаментом и Центральным разведывательным управлением, пишет CBS News.