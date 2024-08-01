Обмін з РФ. Байден підтвердив звільнення 16 політв'язнів

Захід домовився з Російською Федерацією про звільнення 16 політичних в'язнів. Троє американців та один власник грінкарти вже повертаються додому.

Байден підтвердив звільнення 16 політв'язнів з Росії

Як розповів Байден, до США повертаються:

Еван Гершкович , репортер Wall Street Journal;

Пол Вілан , ветеран морської піхоти;

Алсу Курмашева , російсько-американська радіожурналістка;

Володимир Кара-Мурза, журналіст Washington Post.

Угода, яка забезпечила їхню свободу, стала дипломатичним подвигом. Загалом, ми домовилися про звільнення 16 осіб з Росії, в тому числі двох німців і сімох громадян Росії, які були політичними в'язнями у своїй власній країні. Джо Байден Президент США

Голова Білого дому привітав зусилля союзників, які також брали участь у складних переговорах, щоб досягти цього результату. Мова йде про:

Німеччину;

Польщу;

Словенію;

Норвегію;

Туреччину.

І дозвольте мені чітко заявити: я не припиню працювати, поки кожен американець, якого несправедливо затримали або утримують в заручниках по всьому світу, не возз'єднається зі своєю сім'єю. Моя адміністрація вже повернула додому понад 70 таких американців, багато з яких перебували в полоні ще до мого вступу на посаду.

Як відзначив радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван, це був наймасштабніший обмін за кількістю осіб з часів "холодної війни".

Еван Гершкович, Алсу Курмашова та Пол Вілан

Салліван додав, що загалом в списку обміну було 24 ув'язнених. Хоча турецькі джерела повідомляють ще про двох дітей. Можливо, це діти Артема та Анни Дульцевої.

Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva, and Vladimir Kara-Murza are coming home. pic.twitter.com/wWGA83Ss8A — President Biden (@POTUS) August 1, 2024

Російського опозиціонера-в’язня Кара-Мурзу обміняють

До США має прибути російський опозиціонер, колумніст The Washington Post Володимир Кара-Мурза, який має британсько-російське громадянство і є власником грінкарти.

Очікується, що в межах угоди, про яку стало відомо 1 серпня, щонайменше 12 політичних в'язнів, які утримуються в Росії, будуть передані Німеччині. Росія ж отримає вісьмох людей, більшість — підозрювані або засуджені через зв'язки з російською розвідкою.

Серед російських громадян, яких планують обміняти, — Вадим Красіков, убивця, який відбуває довічне ув'язнення в Німеччині за вбивство чеченського польового командира, скоєне на замовлення російської федеральної влади.

Домовленість про обмін координувалася низкою урядових установ США, зокрема Білим домом, Державним департаментом і Центральним розвідувальним управлінням, пише CBS News.