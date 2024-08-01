Обмін з РФ. Байден підтвердив звільнення 16 політв'язнів

Захід домовився з Російською Федерацією про звільнення 16 політичних в'язнів. Троє американців та один власник грінкарти вже повертаються додому.
Головні тези:
- Захід домовився з Російською Федерацією про звільнення 16 політичних в'язнів, включно з американцями та громадянами Росії.
- Угода про звільнення політв'язнів була результатом складних дипломатичних переговорів за участі кількох країн-союзників.
- Байден вітає зусилля союзників у звільненні політв'язнів та обіцяє продовжувати працювати над поверненням американських заручників з усього світу.
- У списку обміну були російські громадяни, котрі будуть передані до Німеччини, та особи, підозрювані в зв'язках з російською розвідкою.
Байден підтвердив звільнення 16 політв'язнів з Росії
Як розповів Байден, до США повертаються:
Еван Гершкович, репортер Wall Street Journal;
Пол Вілан, ветеран морської піхоти;
Алсу Курмашева, російсько-американська радіожурналістка;
Володимир Кара-Мурза, журналіст Washington Post.
Голова Білого дому привітав зусилля союзників, які також брали участь у складних переговорах, щоб досягти цього результату. Мова йде про:
Німеччину;
Польщу;
Словенію;
Норвегію;
Туреччину.
І дозвольте мені чітко заявити: я не припиню працювати, поки кожен американець, якого несправедливо затримали або утримують в заручниках по всьому світу, не возз'єднається зі своєю сім'єю. Моя адміністрація вже повернула додому понад 70 таких американців, багато з яких перебували в полоні ще до мого вступу на посаду.
Як відзначив радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван, це був наймасштабніший обмін за кількістю осіб з часів "холодної війни".
Салліван додав, що загалом в списку обміну було 24 ув'язнених. Хоча турецькі джерела повідомляють ще про двох дітей. Можливо, це діти Артема та Анни Дульцевої.
Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva, and Vladimir Kara-Murza are coming home. pic.twitter.com/wWGA83Ss8A— President Biden (@POTUS) August 1, 2024
Російського опозиціонера-в’язня Кара-Мурзу обміняють
До США має прибути російський опозиціонер, колумніст The Washington Post Володимир Кара-Мурза, який має британсько-російське громадянство і є власником грінкарти.
Очікується, що в межах угоди, про яку стало відомо 1 серпня, щонайменше 12 політичних в'язнів, які утримуються в Росії, будуть передані Німеччині. Росія ж отримає вісьмох людей, більшість — підозрювані або засуджені через зв'язки з російською розвідкою.
Серед російських громадян, яких планують обміняти, — Вадим Красіков, убивця, який відбуває довічне ув'язнення в Німеччині за вбивство чеченського польового командира, скоєне на замовлення російської федеральної влади.
Домовленість про обмін координувалася низкою урядових установ США, зокрема Білим домом, Державним департаментом і Центральним розвідувальним управлінням, пише CBS News.
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