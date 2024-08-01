РФ звільнила журналіста Гершковича та ексвійськового США у рамках великого обміну

Росія звільнила репортера Wall Street Journal Евана Гершковича і колишнього морського піхотинця США Пола Вілана в рамках великого обміну увʼязненими.
Головні тези:
- Угода про обмін ув'язненими передбачає повернення Росією своїх громадян, утримуваних союзниками, на шляху до місць призначення за межами країни.
- Очікується, що найбільший обмін політув'язненими та засудженими між РФ, Білоруссією, США, Німеччиною, Словенією та Британією забезпечить звільнення від 20 до 30 ув'язнених.
- Путін виявив інтерес лише до одного засудженого у великому обміні - Красікова, засудженого у Німеччині до довічного ув'язнення за вбивство колишнього чеченського командира.
Що відомо про обмін увʼязненими між США та РФ
За даними співрозмовників агентства, Гершкович і Вілан зараз перебувають на шляху до місць призначення за межами Росії. В рамках угоди США та їхні союзники повернуть Росії ув'язнених, яких вони утримують.
Нагадаємо, Гершковича засудили до 16 років колонії суворого режиму у липні 2024 року. Колишнього морпіха США Пола Вілана заарештували в Москві в грудні 2018 року за звинуваченням у шпигунстві. Його засудили до 16 років ув’язнення в травні 2020 року.
Великий обмін ув'язненими
Західні та російські ЗМІ повідомляють про підготовку до великого обміну ув'язненими між РФ та Білоруссю з одного боку та США, Німеччиною, Словенією і Британією з іншого боку.
Очікується, що це буде найбільший обмін політув'язненими та засудженими. Росія може звільнити від 20 до 30 ув'язнених. США та інші країни своєю чергою можуть передати Москві засуджених шпигунів та незаконних торговців.
За словами західних посадовців, Путін зацікавлений в обміні лише Красікова. Це не вперше, коли він домагався повернення агентів, заарештованих під час інших таємних операцій за кордоном.
Красіков був засуджений у Німеччині до довічного ув'язнення за вбивство колишнього чеченського командира.
У 2004 році Путін подякував еміру Катару за повернення двох чоловіків, засуджених за підкладення вибухівки в авто лідера чеченських повстанців. Росія заперечує відповідальність за вбивство.
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