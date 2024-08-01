РФ звільнила журналіста Гершковича та ексвійськового США у рамках великого обміну

Що відомо про обмін увʼязненими між США та РФ

Росія звільняє репортера Wall Street Journal Евана Гершковича та колишнього морського піхотинця США Пола Вілана в ході великого обміну полоненими між країнами, — пише видання. Поширити

Russia is releasing Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich and former US Marine Paul Whelan in a major multi-country prisoner swap https://t.co/cqHbRYS0U9 — Bloomberg Politics (@bpolitics) August 1, 2024

За даними співрозмовників агентства, Гершкович і Вілан зараз перебувають на шляху до місць призначення за межами Росії. В рамках угоди США та їхні союзники повернуть Росії ув'язнених, яких вони утримують.

Нагадаємо, Гершковича засудили до 16 років колонії суворого режиму у липні 2024 року. Колишнього морпіха США Пола Вілана заарештували в Москві в грудні 2018 року за звинуваченням у шпигунстві. Його засудили до 16 років ув’язнення в травні 2020 року.

Великий обмін ув'язненими

Західні та російські ЗМІ повідомляють про підготовку до великого обміну ув'язненими між РФ та Білоруссю з одного боку та США, Німеччиною, Словенією і Британією з іншого боку.

Очікується, що це буде найбільший обмін політув'язненими та засудженими. Росія може звільнити від 20 до 30 ув'язнених. США та інші країни своєю чергою можуть передати Москві засуджених шпигунів та незаконних торговців.

За словами західних посадовців, Путін зацікавлений в обміні лише Красікова. Це не вперше, коли він домагався повернення агентів, заарештованих під час інших таємних операцій за кордоном.

Красіков був засуджений у Німеччині до довічного ув'язнення за вбивство колишнього чеченського командира.

У 2004 році Путін подякував еміру Катару за повернення двох чоловіків, засуджених за підкладення вибухівки в авто лідера чеченських повстанців. Росія заперечує відповідальність за вбивство.