Українського морпіха евакуювали з окупації РФ, де він пробув півтора року в полоні — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українського морпіха евакуювали з окупації РФ, де він пробув півтора року в полоні — відео

ВМС ЗСУ
Українського морпіха евакуювали з окупації РФ, де він пробув півтора року в полоні — відео

Загін спеціальної розвідки Військово-морських сил України «Янголи» провів багатоетапну спеціальну операцію та евакуював з тимчасово окупованої території України 29-річного морського піхотинця Олександра.

Головні тези:

 

  • Морпіх був у полоні півтора року, стаючи жертвою та свідком тортур і знущань над українськими полоненими.
  • Спецоперація евакуації була складною та багатоетапною, і контролювалася особисто командувачем ВМС України.
  • У результаті обміну полоненими між Україною та Росією 25 червня повернулися додому 90 захисників, включаючи співробітників Меджлісу кримськотатарського народу та священиків.

Як пройшла спецоперація

Зазначається, що морпіх Олександр потрапив у полон росіян під час виконання завдання. За півтора року полону він неодноразово ставав жертвою та свідком тортур і знущань над українськими полоненими.

З перших днів «Янголи» шукали варіантів, як повернути морпіха назад, а ще всіляко підтримували його матір Ольгу, яка працює вчителькою української мови.

До останнього моменту я не могла повірити, що це все можливо. Рік тому, на День морської піхоти, «Янголи» приїхали і пообіцяли його повернути. Пройшов рік і Саша тепер вдома. Я досі не можу в це повірити. Дуже дякую хлопцям за те, що повернули мого сина, — розповіла Ольга.

Для визволення Олександра залучили багато сил. З міркувань безпеки деталі операції не розкривають, але ВМС наголошують, що вона була складною і багатоетапною. Усі етапи операції особисто контролював командувач ВМС Олексій Неїжпапа.

«Янголи» успішно евакуювали в Україну 68 людей, Олександр став 69-м.

Обмін полоненими

25 червня Україна провела черговий обмін військовополоненими із Росією. Додому повернулися 90 захисників.

А 28 червня з російського полону вдалося повернути заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нерімана Джеляла, який був захоплений у 2021 році.

Також було повернуто ще дев'ятеро українців, серед них — двоє священників. Це вдалося здійснити за посередництва Ватикану.

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