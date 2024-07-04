Українського морпіха евакуювали з окупації РФ, де він пробув півтора року в полоні — відео

Загін спеціальної розвідки Військово-морських сил України «Янголи» провів багатоетапну спеціальну операцію та евакуював з тимчасово окупованої території України 29-річного морського піхотинця Олександра.
Головні тези:
- Морпіх був у полоні півтора року, стаючи жертвою та свідком тортур і знущань над українськими полоненими.
- Спецоперація евакуації була складною та багатоетапною, і контролювалася особисто командувачем ВМС України.
- У результаті обміну полоненими між Україною та Росією 25 червня повернулися додому 90 захисників, включаючи співробітників Меджлісу кримськотатарського народу та священиків.
Як пройшла спецоперація
Зазначається, що морпіх Олександр потрапив у полон росіян під час виконання завдання. За півтора року полону він неодноразово ставав жертвою та свідком тортур і знущань над українськими полоненими.
З перших днів «Янголи» шукали варіантів, як повернути морпіха назад, а ще всіляко підтримували його матір Ольгу, яка працює вчителькою української мови.
Для визволення Олександра залучили багато сил. З міркувань безпеки деталі операції не розкривають, але ВМС наголошують, що вона була складною і багатоетапною. Усі етапи операції особисто контролював командувач ВМС Олексій Неїжпапа.
«Янголи» успішно евакуювали в Україну 68 людей, Олександр став 69-м.
Обмін полоненими
25 червня Україна провела черговий обмін військовополоненими із Росією. Додому повернулися 90 захисників.
А 28 червня з російського полону вдалося повернути заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нерімана Джеляла, який був захоплений у 2021 році.
Також було повернуто ще дев'ятеро українців, серед них — двоє священників. Це вдалося здійснити за посередництва Ватикану.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-