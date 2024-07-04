Украинского морпеха эвакуировали из оккупации РФ, где он пробыл полтора года в плену — видео

Как прошла спецоперация

Отмечается, что морпех Александр попал в плен россиян во время выполнения задания. За полтора года плена он неоднократно становился жертвой и свидетелем пыток и издевательств над украинскими пленниками.

С первых дней «Ангелы» искали варианты, как вернуть морпеха назад, а еще всячески поддерживали его мать Ольгу, работающую учительницей украинского языка.

До последнего момента я не могла поверить, что это возможно. Год назад, на День морской пехоты, «Ангелы» приехали и пообещали его вернуть. Прошел год и Саша теперь дома. Я до сих пор не могу в это поверить. Большое спасибо ребятам за то, что вернули моего сына, — рассказала Ольга. Поделиться

Для освобождения Александра было привлечено много сил. Из соображений безопасности детали операции не раскрывают, но ВМС подчеркивают, что она была сложной и многоэтапной. Все этапы операции лично контролировал командующий ВМС Алексей Неижпапа.

«Ангелы» успешно эвакуировали в Украину 68 человек, Александр стал 69-м.

Обмен пленными

25 июня Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией. Домой вернулись 90 защитников.

А 28 июня из российского плена удалось вернуть замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Неримана Джеляла, который был захвачен в 2021 году.

Также были возвращены еще девять украинцев, среди них двое священников. Это удалось осуществить при посредничестве Ватикана.