Украинского морпеха эвакуировали из оккупации РФ, где он пробыл полтора года в плену — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинского морпеха эвакуировали из оккупации РФ, где он пробыл полтора года в плену — видео

ВМС ВСУ
Украинского морпеха эвакуировали из оккупации РФ, где он пробыл полтора года в плену — видео
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Отряд специальной разведки Военно-морских сил Украины «Ангелы» провел многоэтапную специальную операцию и эвакуировал с временно оккупированной территории Украины 29-летнего морского пехотинца Александра.

Главные тезисы

 

  • Морпех провел полтора года в плену, становясь свидетелем пыток над украинскими пленниками.
  • Детали операции конфиденциальны из соображений безопасности, но ее сложность и многоэтапность подчеркиваются.
  • Украина провела обмен военнопленными с Россией, благодаря чему вернулись домой многие защитники, включая замглаву Меджлиса крымскотатарского народа и священников.

Как прошла спецоперация

Отмечается, что морпех Александр попал в плен россиян во время выполнения задания. За полтора года плена он неоднократно становился жертвой и свидетелем пыток и издевательств над украинскими пленниками.

С первых дней «Ангелы» искали варианты, как вернуть морпеха назад, а еще всячески поддерживали его мать Ольгу, работающую учительницей украинского языка.

До последнего момента я не могла поверить, что это возможно. Год назад, на День морской пехоты, «Ангелы» приехали и пообещали его вернуть. Прошел год и Саша теперь дома. Я до сих пор не могу в это поверить. Большое спасибо ребятам за то, что вернули моего сына, — рассказала Ольга.

Для освобождения Александра было привлечено много сил. Из соображений безопасности детали операции не раскрывают, но ВМС подчеркивают, что она была сложной и многоэтапной. Все этапы операции лично контролировал командующий ВМС Алексей Неижпапа.

«Ангелы» успешно эвакуировали в Украину 68 человек, Александр стал 69-м.

Обмен пленными

25 июня Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией. Домой вернулись 90 защитников.

А 28 июня из российского плена удалось вернуть замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Неримана Джеляла, который был захвачен в 2021 году.

Также были возвращены еще девять украинцев, среди них двое священников. Это удалось осуществить при посредничестве Ватикана.

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