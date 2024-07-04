Украинского морпеха эвакуировали из оккупации РФ, где он пробыл полтора года в плену — видео

Отряд специальной разведки Военно-морских сил Украины «Ангелы» провел многоэтапную специальную операцию и эвакуировал с временно оккупированной территории Украины 29-летнего морского пехотинца Александра.
Главные тезисы
- Морпех провел полтора года в плену, становясь свидетелем пыток над украинскими пленниками.
- Детали операции конфиденциальны из соображений безопасности, но ее сложность и многоэтапность подчеркиваются.
- Украина провела обмен военнопленными с Россией, благодаря чему вернулись домой многие защитники, включая замглаву Меджлиса крымскотатарского народа и священников.
Как прошла спецоперация
Отмечается, что морпех Александр попал в плен россиян во время выполнения задания. За полтора года плена он неоднократно становился жертвой и свидетелем пыток и издевательств над украинскими пленниками.
С первых дней «Ангелы» искали варианты, как вернуть морпеха назад, а еще всячески поддерживали его мать Ольгу, работающую учительницей украинского языка.
Для освобождения Александра было привлечено много сил. Из соображений безопасности детали операции не раскрывают, но ВМС подчеркивают, что она была сложной и многоэтапной. Все этапы операции лично контролировал командующий ВМС Алексей Неижпапа.
«Ангелы» успешно эвакуировали в Украину 68 человек, Александр стал 69-м.
Обмен пленными
25 июня Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией. Домой вернулись 90 защитников.
А 28 июня из российского плена удалось вернуть замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Неримана Джеляла, который был захвачен в 2021 году.
Также были возвращены еще девять украинцев, среди них двое священников. Это удалось осуществить при посредничестве Ватикана.
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