РФ освободила журналиста Гершковича и эксвоенного США в рамках большого обмена

Россия освободила репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Вилана в рамках большого обмена заключенными.
Главные тезисы
- Россия освободила журналиста Гершковича и экс-военного США в рамках крупного обмена пленными.
- Планируется обширный обмен заключенными между Россией, Беларусью и Западными странами, включая шпионов и незаконных торговцев.
- Путин проявил интерес к одному из заключенных, вызвавший волнение в мировых СМИ.
- Соглашение включает в себя возвращение заключенных стран-участниц и возможность передачи шпионов и преступников на обе стороны.
Что известно об обмене пленными заключенными между США и РФ
По данным собеседников агентства, Гершкович и Вилан сейчас находятся на пути к местам назначения за пределами России. В рамках соглашения США и их союзники вернут России содержащихся в заключении заключенных.
Напомним, Гершкович приговорен к 16 годам колонии строгого режима в июле 2024 года. Бывшего морпеха США Пола Вилана арестовали в Москве в декабре 2018 года по обвинению в шпионаже. Его приговорили к 16 годам заключения в мае 2020 года.
Большой обмен заключенными
Западные и российские СМИ сообщают о подготовке к обширному обмену заключенными между РФ и Беларусью с одной стороны и США, Германией, Словенией и Британией с другой стороны.
Ожидается, что это будет наибольший обмен политзаключенными и осужденными. Россия может освободить от 20 до 30 заключенных. США и другие страны в свою очередь могут передать Москве осужденных шпионов и незаконных торговцев.
По словам западных чиновников, Путин заинтересован в обмене только Красикова. Это не в первый раз, когда он добивался возвращения агентов, арестованных во время других тайных операций за границей.
Красиков был приговорен в Германии к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского командира.
В 2004 году Путин поблагодарил эмира Катара за возвращение двух мужчин, осужденных за подложение взрывчатки в авто лидера чеченских повстанцев. Россия отрицает ответственность за убийство.
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