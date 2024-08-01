РФ освободила журналиста Гершковича и эксвоенного США в рамках большого обмена

Что известно об обмене пленными заключенными между США и РФ

Россия освобождает репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Вилана в ходе большого обмена пленными между странами, — пишет издание. Поделиться

Russia is releasing Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich and former US Marine Paul Whelan in a major multi-country prisoner swap https://t.co/cqHbRYS0U9 — Bloomberg Politics (@bpolitics) August 1, 2024

По данным собеседников агентства, Гершкович и Вилан сейчас находятся на пути к местам назначения за пределами России. В рамках соглашения США и их союзники вернут России содержащихся в заключении заключенных.

Напомним, Гершкович приговорен к 16 годам колонии строгого режима в июле 2024 года. Бывшего морпеха США Пола Вилана арестовали в Москве в декабре 2018 года по обвинению в шпионаже. Его приговорили к 16 годам заключения в мае 2020 года.

Большой обмен заключенными

Западные и российские СМИ сообщают о подготовке к обширному обмену заключенными между РФ и Беларусью с одной стороны и США, Германией, Словенией и Британией с другой стороны.

Ожидается, что это будет наибольший обмен политзаключенными и осужденными. Россия может освободить от 20 до 30 заключенных. США и другие страны в свою очередь могут передать Москве осужденных шпионов и незаконных торговцев.

По словам западных чиновников, Путин заинтересован в обмене только Красикова. Это не в первый раз, когда он добивался возвращения агентов, арестованных во время других тайных операций за границей.

Красиков был приговорен в Германии к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского командира.

В 2004 году Путин поблагодарил эмира Катара за возвращение двух мужчин, осужденных за подложение взрывчатки в авто лидера чеченских повстанцев. Россия отрицает ответственность за убийство.