Лубинец отреагировал на смерть защитника Мариуполя Ищенко в российском плену
Категория
Украина
Дата публикации

Лубинец отреагировал на смерть защитника Мариуполя Ищенко в российском плену

Дмитрий Лубинец
Ищенко
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Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец сообщил о смерти Александра Ищенко, находившегося с весны 2022 года в плену. До этого мужчина служил в качестве водителя в полку АЗОВ в Мариуполе.

Главные тезисы

  • Смерть защитника Мариуполя Александра Ищенко в российском плену вызвала реакцию украинских властей, события свидетельствуют о необходимости внимания к условиям содержания военнопленных в России.
  • Дмитрий Лубинец обратился к уполномоченному по правам человека в РФ для определения причин смерти украинского военнопленного и требует незамедлительного расследования обстоятельств смерти и соблюдения Женевских конвенций.
  • Украина активно требует от России предоставления медицинской помощи и создания условий содержания согласно международным стандартам для украинских пленных.

Лубинец требует расследовать смерть украинского военнопленного

Узнал о смерти защитника Мариуполя 55-летнего Александра Ищенко, которого россияне судили по надуманной статье и содержали в следственном изоляторе на территории РФ.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Омбудсман Украины

По словам дочери Защитника Украины, он скончался 9 дней назад. Однако украинскую сторону никто об этом официально не известил. Также не было официального уведомления о причине смерти гражданина Украины.

Лубинец с немедленным письмом обратился к уполномоченному по правам человека в РФ, чтобы она разобралась в трагической смерти военнопленного, удерживаемого российской стороной, и сообщила обстоятельства и причину смерти Александра Ищенко.

Безусловно, о трагедии дополнительно сообщил МККК и ООН, чтобы организации зафиксировали факт гибели военнопленного и обратили внимание на условия содержания украинских пленных защитников. Украина требует, чтобы РФ неукоснительно соблюдала Женевские конвенции — оказывала необходимую медицинскую помощь, создала смешанную медицинскую комиссию, чтобы это позволило репатриировать всех тяжелобольных и тяжелораненых.

Лубинец напомнил, что согласно ст. 12 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, военнопленные находятся в руках враждебного государства, а не отдельных лиц или воинских частей, пленивших их. Независимо от ответственности, которую могут нести отдельные лица, держащее в плену государство отвечает за обращение с военнопленными

Смерть азовца в российском плену: что известно

Украинский военнопленный Александр Ищенко, служивший водителем в полку «Азов», скончался в СИЗО-5 в Ростове-на-Дону.

Информацию о смерти военнопленного обнародовали во время заседания Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону, рассматривающего сфабрикованное дело против Ищенко и еще 23 «азовцев». Документов, подтверждающих смерть подсудимого, СИЗО суд еще не предоставил. Соответственно, точная дата и причина смерти также неизвестны.

На заседании 31 июля суд закончил рассмотрение «доказательств по делу», но к прениям не перешел, чтобы дождаться документов о гибели Ищенко. Дебаты пройдут 7 августа.

Александру Ищенко было 55 лет, он был женат. 25 февраля 2022 г. вступил в территориальную оборону полка специального назначения «Азов» как военный водитель. Весной 2022 года в Мариуполе он попал в плен, а затем стал фигурантом уголовного дела вместе с еще 23 украинцами.

Все они в разное время служили в «Азове» по контракту или были вольнонаемными служащими. Некоторые из обвиняемых участвовали в обороне «Азовстали», другие к моменту российского вторжения уже покинули службу и были задержаны дома. По делу также проходят девять женщин, большинство из которых — кухарки, которые готовили еду для военных «Азова».

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