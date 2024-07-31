Лубинец отреагировал на смерть защитника Мариуполя Ищенко в российском плену

Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец сообщил о смерти Александра Ищенко, находившегося с весны 2022 года в плену. До этого мужчина служил в качестве водителя в полку АЗОВ в Мариуполе.
Главные тезисы
- Смерть защитника Мариуполя Александра Ищенко в российском плену вызвала реакцию украинских властей, события свидетельствуют о необходимости внимания к условиям содержания военнопленных в России.
- Дмитрий Лубинец обратился к уполномоченному по правам человека в РФ для определения причин смерти украинского военнопленного и требует незамедлительного расследования обстоятельств смерти и соблюдения Женевских конвенций.
- Украина активно требует от России предоставления медицинской помощи и создания условий содержания согласно международным стандартам для украинских пленных.
Лубинец требует расследовать смерть украинского военнопленного
По словам дочери Защитника Украины, он скончался 9 дней назад. Однако украинскую сторону никто об этом официально не известил. Также не было официального уведомления о причине смерти гражданина Украины.
Лубинец с немедленным письмом обратился к уполномоченному по правам человека в РФ, чтобы она разобралась в трагической смерти военнопленного, удерживаемого российской стороной, и сообщила обстоятельства и причину смерти Александра Ищенко.
Лубинец напомнил, что согласно ст. 12 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, военнопленные находятся в руках враждебного государства, а не отдельных лиц или воинских частей, пленивших их. Независимо от ответственности, которую могут нести отдельные лица, держащее в плену государство отвечает за обращение с военнопленными
Смерть азовца в российском плену: что известно
Украинский военнопленный Александр Ищенко, служивший водителем в полку «Азов», скончался в СИЗО-5 в Ростове-на-Дону.
Информацию о смерти военнопленного обнародовали во время заседания Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону, рассматривающего сфабрикованное дело против Ищенко и еще 23 «азовцев». Документов, подтверждающих смерть подсудимого, СИЗО суд еще не предоставил. Соответственно, точная дата и причина смерти также неизвестны.
На заседании 31 июля суд закончил рассмотрение «доказательств по делу», но к прениям не перешел, чтобы дождаться документов о гибели Ищенко. Дебаты пройдут 7 августа.
Все они в разное время служили в «Азове» по контракту или были вольнонаемными служащими. Некоторые из обвиняемых участвовали в обороне «Азовстали», другие к моменту российского вторжения уже покинули службу и были задержаны дома. По делу также проходят девять женщин, большинство из которых — кухарки, которые готовили еду для военных «Азова».
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