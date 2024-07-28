Вторая годовщина теракта РФ в Еленовке. Бойцы "Азова" призывают украинцев распространить правду о трагедии

Бригада специального назначения "Азов" подчеркивает, что преступление в Еленовке является нарушением всех возможных правил ведения войны и призывает каждого рассказывать о теракте россиян.
"Азов" призывает рассказать миру о теракте россиян в Еленовке
В "Азове" напомнили, что в ночь с 28 на 29 июля два года назад оккупанты взорвали барак в колонии Еленовке под Донецком с пленными азовцами. В результате взрыва погибли 54 защитника Мариуполя, еще 130 — получили ранения.
Там подчеркивают, что россияне опираются на краткую память мирового сообщества, на забвение его преступлений и собственную пропаганду.
Два года от теракта в Еленовке
С 2014 года Еленовка оккупирована россиянами. Там же, в местной бывшей колонии, держали часть защитников "Азовстали", которые в мае 2022 года вышли из металлургического комбината.
За два дня до теракта охрана перевела "азовцев" в промышленный ангар на территории колонии. Около 23 часов 28 июля в ангаре произошел взрыв. По данным Офиса генпрокурора, взрыв был вызван применением реактивного термобарического гранатомета.
СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовке.
Украине удалось вернуть тела украинских защитников. Большинство из них идентифицированы.
Россия до сих пор не допустила на место трагедии ни одну международную организацию.
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