Вторая годовщина теракта РФ в Еленовке. Бойцы "Азова" призывают украинцев распространить правду о трагедии

Бригада специального назначения "Азов" подчеркивает, что преступление в Еленовке является нарушением всех возможных правил ведения войны и призывает каждого рассказывать о теракте россиян.

"Азов" призывает рассказать миру о теракте россиян в Еленовке

В день второй годовщины теракта в Еленовке мы призываем вас рассказать миру об этой трагедии. Присоединяйтесь к памяти жертв российского преступления. Привлекайте украинскую и международную аудиторию, говорится в сообщении. Поделиться

В "Азове" напомнили, что в ночь с 28 на 29 июля два года назад оккупанты взорвали барак в колонии Еленовке под Донецком с пленными азовцами. В результате взрыва погибли 54 защитника Мариуполя, еще 130 — получили ранения.

Раненые азовцы выносили тела собратьев. Тех, кого можно было спасти, оккупанты бросали умирать. Еленовка — это преступление против человечности, нарушение всех возможных правил ведения войны и обращение с военнопленными, — заявили в "Азове". Поделиться

Там подчеркивают, что россияне опираются на краткую память мирового сообщества, на забвение его преступлений и собственную пропаганду.

Каждое распространение важно. Чем больше людей узнает о преступлении окупантов, тем меньше шансов у РФ избежать наказания. Расскажи об Еленовке. Присоединяйся к памяти жертв теракта, — призывают бойцы в своем обращении к людям. Поделиться

Два года от теракта в Еленовке

С 2014 года Еленовка оккупирована россиянами. Там же, в местной бывшей колонии, держали часть защитников "Азовстали", которые в мае 2022 года вышли из металлургического комбината.

За два дня до теракта охрана перевела "азовцев" в промышленный ангар на территории колонии. Около 23 часов 28 июля в ангаре произошел взрыв. По данным Офиса генпрокурора, взрыв был вызван применением реактивного термобарического гранатомета.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовке.

Украине удалось вернуть тела украинских защитников. Большинство из них идентифицированы.