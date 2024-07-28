Вторая годовщина теракта РФ в Еленовке. Бойцы "Азова" призывают украинцев распространить правду о трагедии
Категория
Украина
Дата публикации

Вторая годовщина теракта РФ в Еленовке. Бойцы "Азова" призывают украинцев распространить правду о трагедии

Вторая годовщина теракта РФ в Еленовке. Бойцы "Азова" призывают украинцев распространить правду о трагедии
Читати українською
Источник:  АЗОВ

Бригада специального назначения "Азов" подчеркивает, что преступление в Еленовке является нарушением всех возможных правил ведения войны и призывает каждого рассказывать о теракте россиян.

"Азов" призывает рассказать миру о теракте россиян в Еленовке

В день второй годовщины теракта в Еленовке мы призываем вас рассказать миру об этой трагедии. Присоединяйтесь к памяти жертв российского преступления. Привлекайте украинскую и международную аудиторию, говорится в сообщении.

В "Азове" напомнили, что в ночь с 28 на 29 июля два года назад оккупанты взорвали барак в колонии Еленовке под Донецком с пленными азовцами. В результате взрыва погибли 54 защитника Мариуполя, еще 130 — получили ранения.

Раненые азовцы выносили тела собратьев. Тех, кого можно было спасти, оккупанты бросали умирать. Еленовка — это преступление против человечности, нарушение всех возможных правил ведения войны и обращение с военнопленными, — заявили в "Азове".

Там подчеркивают, что россияне опираются на краткую память мирового сообщества, на забвение его преступлений и собственную пропаганду.

Каждое распространение важно. Чем больше людей узнает о преступлении окупантов, тем меньше шансов у РФ избежать наказания. Расскажи об Еленовке. Присоединяйся к памяти жертв теракта, — призывают бойцы в своем обращении к людям.

Два года от теракта в Еленовке

С 2014 года Еленовка оккупирована россиянами. Там же, в местной бывшей колонии, держали часть защитников "Азовстали", которые в мае 2022 года вышли из металлургического комбината.

За два дня до теракта охрана перевела "азовцев" в промышленный ангар на территории колонии. Около 23 часов 28 июля в ангаре произошел взрыв. По данным Офиса генпрокурора, взрыв был вызван применением реактивного термобарического гранатомета.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовке.

Украине удалось вернуть тела украинских защитников. Большинство из них идентифицированы.

Россия до сих пор не допустила на место трагедии ни одну международную организацию.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Эксглаве Еленовской колонии сообщили о подозрении за пытки более 100 воинов ВСУ
Эксглаве Еленовской колонии сообщили о подозрении за пытки более 100 воинов ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Годовщина теракта РФ в Еленовке. Офис генпрокурора выступил с официальным заявлением
Годовщина теракта РФ в Еленовке. Офис генпрокурора выступил с официальным заявлением
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Западные журналисты собрали доказательства организации Россией теракта в Еленовке
Теракт в Еленовке

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?