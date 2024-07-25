По информации журналистов AP, показания более десятка украинских военнопленных, материалы следствия и комментарии родственников погибших и внутренний анализ ООН указывают на организацию теракта Россией в колонии для военнопленных в Еленовке.

Что указывает на организацию Россией теракта в Еленовке

Как отмечают журналисты издания, из 193 находившихся в колонии военнопленных украинцев домой вернулись менее 20 человек.

Утром 27 июля 2022 российские охранники собрали группу заключенных и отвели их в промышленную часть колонии, подальше от остальных пяти бараков для военнопленных. Их отвезли в здание из шлакоблоков с жестяной крышей. Там было 100 коек без матрасов и с наспех вырытым туалетом, - говорится в материале издания со ссылкой на показания украинских военнопленных, которым удалось выжить. Поделиться

Отмечается, что охранники колонии в тот же день занимались рытьем окопов, после чего на следующий день сменили место поста охраны и надели бронежилеты и каски, чего до этого не делали.

Последствия теракта в Еленовке

Во время взрыва ночью здание охватило огонь.

По словам одного из свидетелей, охранники стояли и смеялись, бросая тряпки и фонарики в паникующих украинцев.

Как Россия пыталась имитировать причастность Украины к теракту в Еленовке

На следующий день выживших изолировали от остальных военнопленных в колонии.

В материале издания со ссылкой на анализ правозащитников ООН, выживших военнопленных специально изолировали, чтобы они не могли рассказать другим, что происходило ночью, поскольку некоторые заключенные имели доступ к мобильным телефонам и имели прямой контакт с Украиной.

В материалах ООН также подчеркивается, что другую часть украинских военнопленных отправили в разбомбленные бараки и приказали убрать обломки и тела.

Через два часа эту группу отправили в ближайший ангар, и некоторые видели, как люди в камуфляже приносили коробки с боеприпасами к месту взрыва и клали фрагменты HIMARS на синюю скамейку неподалеку.

Вскоре прибыли российские чиновники в сопровождении российских журналистов, чьи фотографии искривленных, обугленных двухъярусных кроватей, фрагментов HIMARS и лежащих на солнце тел распространились по всему миру.

Украинцы, которые были в соседнем бараке, рассказали, что после того как все ушли, люди в камуфляже убрали все по ящикам и ушли.

Миссия ООН по расследованию этого теракта была расформирована 5 января 2023 года, поскольку ни разу не посещала колонию.

Отдельная миссия по мониторингу прав человека в Украине, которая базировалась в стране с 2014 года, не стала ждать. Команда изучила показанные на российском телевидении показания 16 выживших, которых доставили в больницу, изучила публичные изображения с места событий и проанализировала 20 заявлений российских чиновников, посетивших тюрьму.

В одном из отчетов Миссии отмечено, что атака произошла с востока на запад. Российская территория расположена к востоку от оккупированного Донецка. Однако ООН не стала публично обвинять Россию.