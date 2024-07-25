За інформацією журналістів AP, свідчення більше десятка українських військовополонених, матеріалі слідства та коментарі родичів загиблих і внутрішній аналіз ООН вказують на організацію Росією теракту в колонії для військовополонених в Оленівці.
Головні тези:
- Докази вказують на організацію Росією теракту в колонії для військовополонених в Оленівці.
- Наслідки теракту включають велику кількість жертв та ізоляцію виживших українських військовополонених від решти.
- Російська спроба імітувати причетність України до теракту стала очевидною через проведені дії та ложні обвинувачення.
- Міжнародна спільнота виявила зацікавленість у розслідуванні та реагуванні на події в Оленівці, але ООН не стала публічно звинувачувати Росію.
- Події в Оленівці свідчать про жорстокість та безжальність російських дій проти українських військовополонених.
Що вказує на організацією Росією теракту в Оленівці
Як зазначають журналісти видання, з 193 військовополонених українців, які перебували в колонії, додому повернулись менше 20 осіб.
Зазначається, що охоронці колонії того ж дня займались риттям окопів, після чого на наступний день змінили місце розташування поста охорони і вдягнули бронежилети та каски, чого до цього не робили.
Під час вибуху вночі будівлю охопив вогонь.
За словами одного зі свідків, охоронці стояли і сміялися, кидаючи ганчірки і ліхтарики в панікуючих українців.
Як Росія намагалась імітувати причетність України до теракту в Оленівці
Наступного дня тих, хто вижив, ізолювали від решти військовополонених у колонії.
У матеріалі видання із посиланням на аналіз правозахисників ООН, що тих з військовополонених, хто вижив, спеціально ізолювали, щоб вони не могли розповісти іншим, що відбувалось вночі, оскільки деякі ув'язнені мали доступ до мобільних телефонів і мали прямий контакт з Україною.
У матеріалах ООН також підкреслюється, що іншу частину українських військовополонених відправили до розбомблених бараків і наказали прибрати уламки та тіла.
За дві години цю групу відправили до найближчого ангару, і дехто бачив, як люди в камуфляжі приносили коробки з боєприпасами до місця вибуху і клали фрагменти HIMARS на синю лавку неподалік.
Невдовзі прибули російські чиновники в супроводі російських журналістів, чиї фотографії викривлених, обвуглених двоярусних ліжок, фрагментів HIMARS і тіл, які лежать на сонці, розповсюдилися по всьому світу.
Українці, які були в сусідньому бараку, розповіли, що після того, як усі пішли, люди в камуфляжі прибрали все по ящиках і пішли.
Місія ООН для розслідування цього теракту була розформована 5 січня 2023 року, оскільки жодного разу не відвідувала колонію.
Окрема Місія з моніторингу прав людини в Україні, яка базувалася в країні з 2014 року, не стала чекати. Команда вивчила показані на російському телебаченні свідчення 16 тих, хто вижив, яких доправили в лікарню, вивчила публічні зображення з місця подій і проаналізувала 20 заяв російських чиновників, які відвідали в'язницю.
В одному зі звітів Місії зазначено, що атака відбулася зі сходу на захід. Російська територія розташована на схід від окупованого Донецька. Однак ООН не стала публічно звинувачувати Росію.
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