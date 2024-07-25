За інформацією журналістів AP, свідчення більше десятка українських військовополонених, матеріалі слідства та коментарі родичів загиблих і внутрішній аналіз ООН вказують на організацію Росією теракту в колонії для військовополонених в Оленівці.

Що вказує на організацією Росією теракту в Оленівці

Як зазначають журналісти видання, з 193 військовополонених українців, які перебували в колонії, додому повернулись менше 20 осіб.

Вранці 27 липня 2022 року російські охоронці зібрали групу ув'язнених і відвели їх у промислову частину колонії, подалі від решти п'яти бараків для військовополонених. Їх відвезли в будівлю зі шлакоблоків із бляшаним дахом. Там було 100 ліжок без матраців і з наспіх виритим туалетом, - йдеться у матеріалі видання із посиланням на свідчення українських військовополонених, яким вдалось вижити. Поширити

Зазначається, що охоронці колонії того ж дня займались риттям окопів, після чого на наступний день змінили місце розташування поста охорони і вдягнули бронежилети та каски, чого до цього не робили.

Наслідки теракту в Оленівці

Під час вибуху вночі будівлю охопив вогонь.

За словами одного зі свідків, охоронці стояли і сміялися, кидаючи ганчірки і ліхтарики в панікуючих українців.

Як Росія намагалась імітувати причетність України до теракту в Оленівці

Наступного дня тих, хто вижив, ізолювали від решти військовополонених у колонії.

У матеріалі видання із посиланням на аналіз правозахисників ООН, що тих з військовополонених, хто вижив, спеціально ізолювали, щоб вони не могли розповісти іншим, що відбувалось вночі, оскільки деякі ув'язнені мали доступ до мобільних телефонів і мали прямий контакт з Україною.

У матеріалах ООН також підкреслюється, що іншу частину українських військовополонених відправили до розбомблених бараків і наказали прибрати уламки та тіла.

За дві години цю групу відправили до найближчого ангару, і дехто бачив, як люди в камуфляжі приносили коробки з боєприпасами до місця вибуху і клали фрагменти HIMARS на синю лавку неподалік.

Невдовзі прибули російські чиновники в супроводі російських журналістів, чиї фотографії викривлених, обвуглених двоярусних ліжок, фрагментів HIMARS і тіл, які лежать на сонці, розповсюдилися по всьому світу.

Українці, які були в сусідньому бараку, розповіли, що після того, як усі пішли, люди в камуфляжі прибрали все по ящиках і пішли.

Місія ООН для розслідування цього теракту була розформована 5 січня 2023 року, оскільки жодного разу не відвідувала колонію.

Окрема Місія з моніторингу прав людини в Україні, яка базувалася в країні з 2014 року, не стала чекати. Команда вивчила показані на російському телебаченні свідчення 16 тих, хто вижив, яких доправили в лікарню, вивчила публічні зображення з місця подій і проаналізувала 20 заяв російських чиновників, які відвідали в'язницю.

В одному зі звітів Місії зазначено, що атака відбулася зі сходу на захід. Російська територія розташована на схід від окупованого Донецька. Однак ООН не стала публічно звинувачувати Росію.