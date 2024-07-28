Друга річниця теракту РФ в Оленівці. Бійці "Азову" закликають українців поширити правду про трагедію

Бригада спеціального призначення "Азов" підкреслює, що злочин в Оленівці є порушенням всіх можливих правил ведення війни й закликає кожного розповідати про теракт росіян.

“Азов” закликає розповісти світу про теракт росіян в Оленівці

У день другої річниці теракту в Оленівці ми закликаємо вас розповісти світу про цю трагедію. Приєднуйтеся до вшанування пам'яті жертв російського злочину. Залучайте українську і міжнародну аудиторію, — йдеться у повідомленні. Поширити

В “Азові” нагадали, що в ніч з 28 на 29 липня два роки тому окупанти підірвали барак в колонії Оленівки під Донецьком з полоненими азовцями. Внаслідок вибуху загинули 54 захисники Маріуполя, ще 130 — зазнали поранень.

Поранені азовці виносили тіла побратимів. Тих, кого можна було врятувати, окупанти кидали помирати. Оленівка — це злочин проти людяності, порушення всіх можливих правил ведення війни і поводження з військовополоненими, — заявили в “Азові”. Поширити

Там підкреслюють, що росіяни спираються на коротку пам'ять світової спільноти, на забуття її злочинів і власну пропаганду.

Кожне поширення важливе. Чим більше людей дізнається про злочин окупантів, тим менше шансів у РФ уникнути покарання. Розкажи про Оленівку. Приєднуйся до вшанування пам'яті жертв теракту, — закликають бійці у своєму зверненні до людей. Поширити

Два роки від теракту в Оленівці

З 2014 року Оленівка окупована росіянами. Саме там, у місцевій колишній колонії, тримали частину захисників "Азовсталі", які у травні 2022 року вийшли з металургійного комбінату.

За два дні до теракту охорона перевела "азовців" у промисловий ангар на території колонії. Близько 23-ї години 28 липня в ангарі стався вибух. За даними Офісу генпрокурора, вибух був спричинений застосуванням реактивного термобаричного гранатомета.

СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки.

Україні вдалося повернути тіла українських захисників. Більшість із них — ідентифіковані.