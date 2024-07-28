Друга річниця теракту РФ в Оленівці. Бійці "Азову" закликають українців поширити правду про трагедію

Бригада спеціального призначення "Азов" підкреслює, що злочин в Оленівці є порушенням всіх можливих правил ведення війни й закликає кожного розповідати про теракт росіян.
Головні тези:
- Українська бригада “Азов” закликає вшановувати пам'ять жертв теракту та розповідати світові про цю трагедію.
- Російські окупанти в Оленівці підірвали барак з азовцями, що призвело до смерті 54 захисників Маріуполя та поранення 130 осіб.
- Поширення інформації про злочин росіян в Оленівці допоможе світові не забути про цю трагедію та покарати винних.
“Азов” закликає розповісти світу про теракт росіян в Оленівці
В “Азові” нагадали, що в ніч з 28 на 29 липня два роки тому окупанти підірвали барак в колонії Оленівки під Донецьком з полоненими азовцями. Внаслідок вибуху загинули 54 захисники Маріуполя, ще 130 — зазнали поранень.
Там підкреслюють, що росіяни спираються на коротку пам'ять світової спільноти, на забуття її злочинів і власну пропаганду.
Два роки від теракту в Оленівці
З 2014 року Оленівка окупована росіянами. Саме там, у місцевій колишній колонії, тримали частину захисників "Азовсталі", які у травні 2022 року вийшли з металургійного комбінату.
За два дні до теракту охорона перевела "азовців" у промисловий ангар на території колонії. Близько 23-ї години 28 липня в ангарі стався вибух. За даними Офісу генпрокурора, вибух був спричинений застосуванням реактивного термобаричного гранатомета.
СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки.
Україні вдалося повернути тіла українських захисників. Більшість із них — ідентифіковані.
Росія досі не допустила на місце трагедії жодну міжнародну організацію.
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