Друга річниця теракту РФ в Оленівці. Бійці "Азову" закликають українців поширити правду про трагедію
Категорія
Україна
Дата публікації

Друга річниця теракту РФ в Оленівці. Бійці "Азову" закликають українців поширити правду про трагедію

Друга річниця теракту РФ в Оленівці. Бійці "Азову" закликають українців поширити правду про трагедію
Джерело:  АЗОВ

Бригада спеціального призначення "Азов" підкреслює, що злочин в Оленівці є порушенням всіх можливих правил ведення війни й закликає кожного розповідати про теракт росіян.

Головні тези:

 

  • Українська бригада “Азов” закликає вшановувати пам'ять жертв теракту та розповідати світові про цю трагедію.
  • Російські окупанти в Оленівці підірвали барак з азовцями, що призвело до смерті 54 захисників Маріуполя та поранення 130 осіб.
  • Поширення інформації про злочин росіян в Оленівці допоможе світові не забути про цю трагедію та покарати винних.

“Азов” закликає розповісти світу про теракт росіян в Оленівці

У день другої річниці теракту в Оленівці ми закликаємо вас розповісти світу про цю трагедію. Приєднуйтеся до вшанування пам'яті жертв російського злочину. Залучайте українську і міжнародну аудиторію, — йдеться у повідомленні.

В “Азові” нагадали, що в ніч з 28 на 29 липня два роки тому окупанти підірвали барак в колонії Оленівки під Донецьком з полоненими азовцями. Внаслідок вибуху загинули 54 захисники Маріуполя, ще 130 — зазнали поранень.

Поранені азовці виносили тіла побратимів. Тих, кого можна було врятувати, окупанти кидали помирати. Оленівка — це злочин проти людяності, порушення всіх можливих правил ведення війни і поводження з військовополоненими, — заявили в “Азові”. 

Там підкреслюють, що росіяни спираються на коротку пам'ять світової спільноти, на забуття її злочинів і власну пропаганду.

Кожне поширення важливе. Чим більше людей дізнається про злочин окупантів, тим менше шансів у РФ уникнути покарання. Розкажи про Оленівку. Приєднуйся до вшанування пам'яті жертв теракту, — закликають бійці у своєму зверненні до людей.

Два роки від теракту в Оленівці

З 2014 року Оленівка окупована росіянами. Саме там, у місцевій колишній колонії, тримали частину захисників "Азовсталі", які у травні 2022 року вийшли з металургійного комбінату.

За два дні до теракту охорона перевела "азовців" у промисловий ангар на території колонії. Близько 23-ї години 28 липня в ангарі стався вибух. За даними Офісу генпрокурора, вибух був спричинений застосуванням реактивного термобаричного гранатомета.

СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки.

Україні вдалося повернути тіла українських захисників. Більшість із них — ідентифіковані.

Росія досі не допустила на місце трагедії жодну міжнародну організацію.

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