Бойцы "Азова" присоединятся к реформе школьного курса "Защита Украины"

Бойцы "Азова" обновят устаревшую программу курса и сделают ее интересной и полезной для школьников

Подразделение стало первым среди сил обороны, бойцы которого присоединились к реформе курса предмета для старшеклассников. Азовцы подготовят будущих тренеров в области теории военного управления по стандартам НАТО.

Отмечается, что участники тренерского курса узнают от военнослужащих бригады о сущности современной войны и взаимодействии разных видов вооружений в единой системе управления операциями.

Задание тренеров: оживить устаревшую программу курса и сделать его интересным и полезным для школьников. Тренеры передадут полученные от азовцев знания своим подопечным уже во время преподавания, - пояснили в "Азове". Поделиться

Там добавили, что реформа обновляет формат предмета "Защита Украины" и внедряет новейшие стандарты обучения школьников с использованием оборудованных центров. В центрах учащимся будут доступны стрелковые тренажеры, учебные дроны, тренировочное оснащение для тактической медицины, а также теоретические знания по военному делу.

Привлечение бойцов 12-й бригады специального назначения "Азов" к реформе - шаг образования навстречу изменениям в украинском обществе и привлечению профессиональных военных к воспитанию молодого поколения, - подчеркнули в бригаде. Поделиться

Минобразования выпустило школьных тренеров по обновленной дисциплине "Защита Украины"

Министерство образования и науки Украины закончило первую волну подготовки тренеров, которые будут ознакомлять школьных учителей с особенностями обновленного предмета "Защита Украины".

Первые тренеры получили сертификаты и уже готовы помогать школьным учителям овладевать обновленной дисциплиной, сообщили в МОН.

По словам министра образования и науки Украины Оксена Лесного, всего в учебе принял участие 81 человек — это и педагоги, и ветераны. А заявок было более 700, поэтому выбирать было сложно.

Теперь подготовленные тренеры, успешно прошедшие сертификацию, разъедутся по своим областям и в свою очередь будут обучать учителей "Защиты Украины", роль которых в обновлении предмета трудно переоценить. Хотим, чтобы с 1 сентября предмет "Защита Украины" преподавали по-новому. И именно учителя должны стать двигателем этих изменений, поэтому обучение педагогов – важный фокус внимания. Оксен Лесной Министр образования и науки Украины

Будущих тренеров обучали представители бригады специального назначения "Азов", OSINT-агентства "Мольфар", демократической школы "Будущие" и Киево-Могилянской бизнес-школы.