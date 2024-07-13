Бойцы "Азова" присоединятся к реформе школьного курса "Защита Украины"

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" Нацгвардии Украины присоединились к реформе курса "Защита Украины" в 10-11 классах украинских школ.
Главные тезисы
- Бойцы "Азова" обновят устаревшую программу курса "Защита Украины" для старшеклассников украинских школ.
- Бойцы 12-й бригады "Азов" подготовят будущих тренеров в области теории военного управления по стандартам НАТО.
- Министерство образования и науки Украины завершило подготовку тренеров для школьных учителей по обновленной дисциплине "Защита Украины".
Бойцы "Азова" обновят устаревшую программу курса и сделают ее интересной и полезной для школьников
Подразделение стало первым среди сил обороны, бойцы которого присоединились к реформе курса предмета для старшеклассников. Азовцы подготовят будущих тренеров в области теории военного управления по стандартам НАТО.
Отмечается, что участники тренерского курса узнают от военнослужащих бригады о сущности современной войны и взаимодействии разных видов вооружений в единой системе управления операциями.
Там добавили, что реформа обновляет формат предмета "Защита Украины" и внедряет новейшие стандарты обучения школьников с использованием оборудованных центров. В центрах учащимся будут доступны стрелковые тренажеры, учебные дроны, тренировочное оснащение для тактической медицины, а также теоретические знания по военному делу.
Минобразования выпустило школьных тренеров по обновленной дисциплине "Защита Украины"
Министерство образования и науки Украины закончило первую волну подготовки тренеров, которые будут ознакомлять школьных учителей с особенностями обновленного предмета "Защита Украины".
Первые тренеры получили сертификаты и уже готовы помогать школьным учителям овладевать обновленной дисциплиной, сообщили в МОН.
По словам министра образования и науки Украины Оксена Лесного, всего в учебе принял участие 81 человек — это и педагоги, и ветераны. А заявок было более 700, поэтому выбирать было сложно.
Будущих тренеров обучали представители бригады специального назначения "Азов", OSINT-агентства "Мольфар", демократической школы "Будущие" и Киево-Могилянской бизнес-школы.
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