Правительство провинции Онтарио приняло решение о включении изучения Голодомора 1932-33 годов в школьную программу.
Канада ввела обязательное изучение темы Голодомора в школах
Курс изучения советского преступления будет включен в программу истории Канады для 10-го класса с сентября 2025 года.
Канада стала первой страной в мире, признавшей в 2008 году Голодомор геноцидом украинцев.
В 2014 году Канадско-Украинский Фонд разработал Национальный информационный тур о Голодоморе, чтобы способствовать осведомленности канадцев о Голодоморе.
По его мнению, такое обучение поможет учащимся никогда не быть "посторонними наблюдателями", понять опасность тоталитаризма и защитить фундаментальные канадские ценности свободы и демократии от коммунистического экстремизма.
Правительство Онтарио также инвестировало $400 тысяч в поддержку Национального тура по повышению осведомленности о Голодоморе (The Holodomor National Awareness Tour) и мобильного класса по изучению Голодомора.
Правительство Онтарио сделало изучение темы Голодомора обязательным с 2025 года.
Финансирование позволит мобильному классу путешествовать по школам провинции и привлекать учеников 6-12 классов к экспериментальному обучению.
Лекции в мобильном классе Голодомора уже прослушали более 70 тысяч человек по всей Канаде и ученики более 500 канадских школ.
На лекциях рассказывают о геноциде, совершенном сталинским режимом против украинцев. В частности, о том, почему о Голодоморе не знали на Западе, как советские власти скрывали геноцид, как иностранные журналисты собирали показания, воевали с пропагандой и добивались правды.
В этом году мобильный класс Голодомора путешествовал по Восточной и Западной Канаде, а на прошлой неделе был в Оттаве, чтобы отметить 90-ю годовщину Голодомора на Парламентском холме.
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