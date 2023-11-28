Канада ввела обязательное изучение темы Голодомора в школах
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Мир
Дата публикации

Канада ввела обязательное изучение темы Голодомора в школах

Канада
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Правительство провинции Онтарио приняло решение о включении изучения Голодомора 1932-33 годов в школьную программу.

Канада ввела обязательное изучение темы Голодомора в школах

Курс изучения советского преступления будет включен в программу истории Канады для 10-го класса с сентября 2025 года.

Это важная новость для украинской общины Канады, которая на протяжении многих лет работала над тем, чтобы повысить осведомленность Мира о жестокой кампании Иосифа Сталина против украинской идентичности в 1932-1933 годах, – говорят в фонде.

Канада стала первой страной в мире, признавшей в 2008 году Голодомор геноцидом украинцев.

В 2014 году Канадско-Украинский Фонд разработал Национальный информационный тур о Голодоморе, чтобы способствовать осведомленности канадцев о Голодоморе.

Рост экстремизма, включая коммунизм и марксизм, является прямой угрозой для нашей демократии, социальной сплоченности и ценностей канадцев. Я полон решимости усилить образование по отношению к нашим общим ценностям, в том числе путем обязательного изучения ужасов преследования украинцев во время Голодомора в 10-м классе по истории Канады, – заявил Стивен Лечче.

По его мнению, такое обучение поможет учащимся никогда не быть "посторонними наблюдателями", понять опасность тоталитаризма и защитить фундаментальные канадские ценности свободы и демократии от коммунистического экстремизма.

Правительство Онтарио также инвестировало $400 тысяч в поддержку Национального тура по повышению осведомленности о Голодоморе (The Holodomor National Awareness Tour) и мобильного класса по изучению Голодомора.

Правительство Онтарио сделало изучение темы Голодомора обязательным с 2025 года.

Финансирование позволит мобильному классу путешествовать по школам провинции и привлекать учеников 6-12 классов к экспериментальному обучению.

Лекции в мобильном классе Голодомора уже прослушали более 70 тысяч человек по всей Канаде и ученики более 500 канадских школ.

Мобильный класс Голодомора – это уникальная обучающая среда, которая использует передовые технологии для полного погружения и помощи учащимся в изучении Голодомора в цифровом классе на колесах. Сочетание технологий и интерактивного контента, разработанного для этой программы, определяет совершенно новый способ проведения уроков, позволяющий фасилитатору и учащимся активно взаимодействовать друг с другом, говорят инициаторы.

На лекциях рассказывают о геноциде, совершенном сталинским режимом против украинцев. В частности, о том, почему о Голодоморе не знали на Западе, как советские власти скрывали геноцид, как иностранные журналисты собирали показания, воевали с пропагандой и добивались правды.

В этом году мобильный класс Голодомора путешествовал по Восточной и Западной Канаде, а на прошлой неделе был в Оттаве, чтобы отметить 90-ю годовщину Голодомора на Парламентском холме.

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