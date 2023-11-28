Уряд провінції Онтаріо ухвалив рішення про включення вивчення Голодомору 1932-33 років до шкільної програми.

Канада запровадила обов’язкове вивчення теми Голодомору у школах

Курс вивчення радянського злочину включать до програми історії Канади для 10-го класу від вересня 2025 року.

Це важлива новина для української громади Канади, яка протягом багатьох років працювала над тим, щоб підвищити обізнаність Світу про жорстоку кампанію Йосипа Сталіна проти української ідентичності у 1932-1933 роках, – кажуть у фундації. Поширити

Канада стала першою країною у світі, яка у 2008 році визнала Голодомор геноцидом українців.

У 2014 році Канадсько-Українська Фундація розробила Національний інформаційний тур про Голодомор, щоб сприяти обізнаності канадців про Голодомор.

Зростання екстремізму, в тому числі комунізму та марксизму, є прямою загрозою для нашої демократії, соціальної згуртованості та цінностей канадців. Я сповнений рішучості посилити освіту щодо наших спільних цінностей, в тому числі шляхом обов'язкового вивчення жахів переслідування українців під час Голодомору в 10-му класі з історії Канади, – заявив Стівен Лечче. Поширити

На його думку, таке навчання допоможе учням ніколи не бути "сторонніми спостерігачами", зрозуміти небезпеку тоталітаризму та захистити фундаментальні канадські цінності свободи та демократії від комуністичного екстремізму.

Уряд Онтаріо також інвестував $400 тисяч на підтримку Національного туру з підвищення обізнаності про Голодомор (The Holodomor National Awareness Tour) та мобільного класу з вивчення Голодомору.

Уряд Онтаріо зробив вивчення теми Голодомору обов'язковим з 2025 року

Фінансування дозволить мобільному класу подорожувати школами провінції та залучати учнів 6-12 класів до експериментального навчання.

Лекції у мобільному класі Голодомору вже прослухали понад 70 тисяч людей по всій Канаді та учні з понад 500 канадських шкіл.

Мобільний клас Голодомору – це унікальне навчальне середовище, яке використовує передові технології для повного занурення та допомоги учням у вивченні Голодомору в цифровому класі на колесах. Поєднання технологій та інтерактивного контенту, розробленого для цієї програми, визначає абсолютно новий спосіб проведення уроків, що дозволяє фасилітатору та учням активно взаємодіяти один з одним, – кажуть ініціатори. Поширити

На лекціях розповідають про геноцид, вчинений сталінським режимом проти українців. Зокрема, про те, чому про Голодомор не знали на Заході, як радянська влада приховувала геноцид, як іноземні журналісти збирали свідчення, воювали з пропагандою та добивались правди.

Цього року мобільний клас Голодомору подорожував Східною та Західною Канадою, а минулого тижня був в Оттаві, щоб відзначити 90-ті роковини Голодомору на Парламентському пагорбі.