Бійці “Азову” долучаться до реформи шкільного курсу "Захист України"

Бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії України долучилися до реформи курсу "Захист України" в 10-11 класах українських шкіл.
Головні тези:
- Бійці “Азову” оновлять застарілу програму курсу “Захист України” для старшокласників українських шкіл.
- Бійці 12-ої бригади “Азов” підготовлять майбутніх тренерів у сфері теорії воєнного управління за стандартами НАТО.
- Міністерство освіти і науки України завершило підготовку тренерів для шкільних вчителів з оновленої дисципліни "Захист України".
Бійці “Азову” оновлять застарілу програму курсу і зроблять її цікавою і корисною для школярів
Підрозділ став першим серед Сил оборони, бійці якого долучилися до реформи курсу предмета для старшокласників. Азовці підготують майбутніх тренерів у сфері теорії воєнного управління за стандартами НАТО.
Зазначається, що учасники тренерського курсу дізнаються від військовослужбовців бригади про сутність сучасної війни і взаємодію різних видів озброєнь у єдиній системі управління операціями.
Там додали, що реформа оновлює формат предмета "Захист України" і впроваджує новітні стандарти навчання школярів із використанням обладнаних осередків. В осередках учням будуть доступні стрілецькі тренажери, навчальні дрони, тренувальне оснащення для тактичної медицини, а також теоретичні знання з військової справи.
Міносвіти випустило шкільних тренерів з оновленої дисципліни "Захист України"
Міністерство освіти і науки України закінчило першу хвилю підготовки тренерів, які ознайомлюватимуть шкільних вчителів з особливостями оновленого предмету "Захист України".
Перші тренери отримали сертифікати і вже готові допомагати шкільним учителям опановувати оновлену дисципліну, повідомили у МОН.
За словами міністра освіти і науки України Оксена Лісового, всього у навчанні взяла участь 81 людина — це і освітяни, і ветерани. А заявок було понад 700, тому обирати було складно.
Майбутніх тренерів навчали представники бригади спеціального призначення "Азов", OSINT-агенції "Мольфар", демократичної школи "Майбутні" та Києво-Могилянської бізнес-школи.
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