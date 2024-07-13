Бійці “Азову” долучаться до реформи шкільного курсу "Захист України"
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці “Азову” долучаться до реформи шкільного курсу "Захист України"

Азов
Джерело:  АЗОВ

Бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії України долучилися до реформи курсу "Захист України" в 10-11 класах українських шкіл.

Головні тези:

  • Бійці “Азову” оновлять застарілу програму курсу “Захист України” для старшокласників українських шкіл.
  • Бійці 12-ої бригади “Азов” підготовлять майбутніх тренерів у сфері теорії воєнного управління за стандартами НАТО.
  • Міністерство освіти і науки України завершило підготовку тренерів для шкільних вчителів з оновленої дисципліни "Захист України".

Бійці “Азову” оновлять застарілу програму курсу і зроблять її цікавою і корисною для школярів

Підрозділ став першим серед Сил оборони, бійці якого долучилися до реформи курсу предмета для старшокласників. Азовці підготують майбутніх тренерів у сфері теорії воєнного управління за стандартами НАТО. 

Зазначається, що учасники тренерського курсу дізнаються від військовослужбовців бригади про сутність сучасної війни і взаємодію різних видів озброєнь у єдиній системі управління операціями.

Завдання тренерів: оживити застарілу програму курсу і зробити його цікавим і корисним для школярів. Тренери передадуть отримані від азовців знання своїм підопічним вже під час викладання, — пояснили в "Азові". 

Там додали, що реформа оновлює формат предмета "Захист України" і впроваджує новітні стандарти навчання школярів із використанням обладнаних осередків. В осередках учням будуть доступні стрілецькі тренажери, навчальні дрони, тренувальне оснащення для тактичної медицини, а також теоретичні знання з військової справи.

Залучення бійців 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" до реформи — крок освіти назустріч змінам в українському суспільстві і залученню професійних військових до виховання молодого покоління, — підкреслили у бригаді.

Міносвіти випустило шкільних тренерів з оновленої дисципліни "Захист України"

Міністерство освіти і науки України закінчило першу хвилю підготовки тренерів, які ознайомлюватимуть шкільних вчителів з особливостями оновленого предмету "Захист України".

Перші тренери отримали сертифікати і вже готові допомагати шкільним учителям опановувати оновлену дисципліну, повідомили у МОН.

За словами міністра освіти і науки України Оксена Лісового, всього у навчанні взяла участь 81 людина — це і освітяни, і ветерани. А заявок було понад 700, тому обирати було складно.

Тепер підготовлені тренери, які успішно пройшли сертифікацію, роз’їдуться по своїх областях і своєю чергою навчатимуть вчителів "Захисту України", роль яких в оновленні предмету важко переоцінити. Хочемо, щоб з 1 вересня предмет "Захист України" викладали по-новому. І саме вчителі мають стати рушієм цих змін, тому навчання педагогів — важливий фокус уваги.

Оксен Лісовий

Оксен Лісовий

Міністр освіти і науки України

Майбутніх тренерів навчали представники бригади спеціального призначення "Азов", OSINT-агенції "Мольфар", демократичної школи "Майбутні" та Києво-Могилянської бізнес-школи.

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