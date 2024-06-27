Кабмін спрямував 2,5 млрд грн на облаштування укриттів у школах
Категорія
Україна
Дата публікації

Кабмін спрямував 2,5 млрд грн на облаштування укриттів у школах

Денис Шмигаль
Укриття

Загалом укриттями забезпечено 10,5 тисяч шкіл. У понад 5 тисячах навчальних закладів є умови для організації навчання в сховищах.

Головні тези:

  • Кабінет міністрів розподілив кошти на 50 проєктів з облаштування шкіл, забезпечивши понад 5 тисяч навчальних закладів укриттями з необхідними умовами.
  • Важливим кроком є закупівля 500 шкільних автобусів для підвозу дітей до шкіл з укриттями у безпечних громадах.
  • Уряд планує створити безпечні умови для очного навчання близько 300 тисяч учнів до кінця 2024 року.
  • Україна разом із партнерами працює над забезпеченням дітей і вчителів девайсами для навчання.

2,5 млрд грн розподілено на 50 проєктів облаштування українських шкіл

Цього року уряд виділив 2,5 млрд грн на створення безпечних умов у школах країни. Про це в четвер, 27 червня, під час наради з головами ОВА щодо завершення навчального року й підготовки до наступного повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Уже розподілено кошти на 50 проєктів. Загалом укриттями забезпечено 10,5 тисяч шкіл. У понад 5 тисячах є умови для організації навчання в сховищах.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

Шмигаль додав, що в закладах освіти нині є понад 12 тисяч генераторів.

На кінець навчального року приблизно 50% шкіл могли забезпечити освітній процес завдяки альтернативним джерелам живлення, — уточнив прем'єр-міністр.

Кабмін виділив 1 млрд грн на закупівлю шкільних автобусів

На гроші, які розподілили між областями, до початку цього навчального року закуплять 500 автобусів, щоб підвозити дітей до шкіл з укриттями у більш безпечних громадах.

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Наша ціль у 2024 році — створити безпечні умови для очного навчання близько 300 тисяч учнів. Працюємо над цим комплексно — укриття й автобуси. Доступ дітей до очного навчання є ключовою передумовою якісних змін в освіті

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Міністр цифрової трансформації України

Він також зазначив, що Україна разом із партнерами працює над тим, щоб забезпечити дітей і вчителів девайсами для навчання. Зокрема з початку повномасштабного вторгнення вчителі вже отримали майже 98 тисяч гаджетів, а діти — понад 128 тисяч.

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