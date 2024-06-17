Міносвіти випустило шкільних тренерів з оновленої дисципліни "Захист України"
Категорія
Україна
Дата публікації

Міносвіти випустило шкільних тренерів з оновленої дисципліни "Захист України"

Міністерство освіти і науки України
Захист України

Міністерство освіти і науки України закінчило першу хвилю підготовки тренерів, які ознайомлюватимуть шкільних вчителів з особливостями оновленого предмету "Захист України".

Головні тези:

  • Міністерство освіти і науки України підготувало тренерів для оновленої дисципліни “Захист України” у школах з 1 вересня.
  • Тренери отримали сертифікати та готові проводити навчання для вчителів по всій країні.
  • Учасники підготовки отримали знання з національної безпеки, інформаційної безпеки, управління та педагогіки.
  • Англійська мова стала найпопулярнішим вибором дисципліни НМТ серед українських випускників шкіл.

З 1 вересня предмет "Захист України" викладатимуть у школах по–новому

Перші тренери отримали сертифікати і вже готові допомагати шкільним учителям опановувати оновлену дисципліну, повідомили у МОН.

За словами міністра освіти і науки України Оксена Лісового, всього у навчанні взяла участь 81 людина — це і освітяни, і ветерани. А заявок було понад 700, тому обирати було складно.

Тепер підготовлені тренери, які успішно пройшли сертифікацію, роз’їдуться по своїх областях і своєю чергою навчатимуть вчителів "Захисту України", роль яких в оновленні предмету важко переоцінити. Хочемо, щоб з 1 вересня предмет "Захист України" викладали по-новому. І саме вчителі мають стати рушієм цих змін, тому навчання педагогів — важливий фокус уваги.

Оксен Лісовий

Оксен Лісовий

Міністр освіти і науки України

Майбутніх тренерів навчали представники бригади спеціального призначення "Азов", OSINT-агенції "Мольфар", демократичної школи "Майбутні" та Києво-Могилянської бізнес-школи.

81 учасник здобув знання з тем:

  • національної безпеки та оборони;

  • інформаційної безпеки;

  • військового управління;

  • особливостей роботи зі старшокласниками;

  • педагогіки.

За словами міністра, після проходження навчання від тренерів шкільні вчителі не тільки зможуть передати необхідні для збереження життя знання та навички, а й навчаться формувати потужну патріотичну позицію учнів.

Через великий попит на здобуття сертифікату тренера та важливість викладання оновленої дисципліни, у міністерстві вже планують наступну хвилю навчання. Очікується, що черговий набір охочих відбудеться в липні 2024 року.

НМТ–2024. Який предмет став найпопулярнішим серед українських випускників

Англійська мова стала найпопулярнішим вибором серед українських випускників, які цього року складали національний мультипредметний тест (НМТ).

Цьогоріч ураїнські випускники проходять перевірку знань з чотирьох предметів, три з яких є обов'язковими. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, який вибірковий предмет став найпопулярнішим.

Вакуленко повідомила, що англійська мова стала найпопулярнішою дисципліною на вибір серед випускників, які цього року складають національний мультипредметний тест (НМТ).

Англійська мова — безперечний лідер. Слідом за нею йдуть географія, біологія та українська література з доволі високими показниками. На жаль, фізика та хімія залишаються непопулярними серед учасників. Також невисокий попит мають інші іноземні мови, окрім англійської, такі як німецька, французька та іспанська, — додала Вакуленко. 

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