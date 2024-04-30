Литва побудує підземні школи-бомбосховища у шести областях України

Відбудова України за допомогою Литви включає будівництво навчальних закладів-укриттів у різних регіонах країни.
Литва будуватиме в Україні підземні школи-укриття
Литва запланувала побудувати в Україні 6 шкіл-бомбосховищ, щоб діти у прифронтових регіонах змогли повернутися до навчання офлайн.
Про це повідомив керівник литовської програм допомоги Україні у відбудові Co-create Future of Ukraine Артурас Жарновскіс.
Наш проєкт Future School for Ukraine, сподіваємося, дійсно допоможе знайти додаткових донорів для України.
За словами Жарновскіса, є конкретні локації в шести регіонах. Це Миколаївська, Одеська, Запорізька, Сумська, Чернігівська області, також ще один об'єкт, можливо, на Харківщині.
У чому ідея? У деяких українських регіонах діти через повномасштабну війну не можуть ходити до шкіл. Це величезна проблема. А якщо пригадати ще й попередні ковідні обмеження, то виходить, що це вже четвертий шкільний рік, коли діти не ходять до шкіл. Уявіть собі, є четвертокласники, які фізично взагалі не були у школі. Нормальній школі, а не онлайн.
Тому за литовською ініціативою тут починається будівництво великих школ-бомбосховищ, практично “з нуля”.
У Харкові побудували підземну школу
Підземна школа в Індустріальному районі Харкова добудована. Набір учнів на наступний навчальний рік майже завершили.
Про це 2 квітня розказав міський голова Ігор Терехов.
Приміщення школи має 20 класних кімнат.
На наступний навчальний рік майже набрали школярів, цьогоріч у школі зможуть навчатися 600 дітей.
Школа побудована і розроблена по всіх умовах, які потрібні під час війни. У найкоротші терміни ми отримаємо всі дозволи та почнемо працювати. Розглядаємо будівництво у всіх районах. Нині розглядаємо побудову у Новобаварському, Холодногірському та Шевченківському районах.
За словами Ігоря Терехова, будівництво школи обійшлося у 58,8 млн грн.
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