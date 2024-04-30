Литва побудує підземні школи-бомбосховища у шести областях України

Литва будуватиме в Україні підземні школи-укриття

Литва запланувала побудувати в Україні 6 шкіл-бомбосховищ, щоб діти у прифронтових регіонах змогли повернутися до навчання офлайн.

Про це повідомив керівник литовської програм допомоги Україні у відбудові Co-create Future of Ukraine Артурас Жарновскіс.

Наразі займаємось великим проєктом у Миколаївській області та інших регіонах, які неподалік фронту та постійно знаходяться під обстрілами. Там будуть безпечні для воєнного часу школи-укриття. Укриття ж у мирний час можуть використовуватися як багатофункціональні приміщення (спортивні, розважальні тощо)… Так-от, якщо цей наш технічний проєкт «Школа майбутнього для України» буде успішним, то, звичайно, треба буде думати й про інші будівлі: садки, лікарні та окремі конкурси для них. Артурас Жарновскіс Керівник Co-create Future of Ukraine

Наш проєкт Future School for Ukraine, сподіваємося, дійсно допоможе знайти додаткових донорів для України.

Чого ми хочемо — що це не стане просто гарно складеною документацією, а буде справжньою справою. Мета — нагадаю — повернути дітей до шкіл. Тому ми вже паралельно працюємо, щоб залучити тих, хто може допомогти побудувати ці нові школи. Адже донор завжди хоче фінансувати хороший, якісний проєкт. Поширити

За словами Жарновскіса, є конкретні локації в шести регіонах. Це Миколаївська, Одеська, Запорізька, Сумська, Чернігівська області, також ще один об'єкт, можливо, на Харківщині.

У чому ідея? У деяких українських регіонах діти через повномасштабну війну не можуть ходити до шкіл. Це величезна проблема. А якщо пригадати ще й попередні ковідні обмеження, то виходить, що це вже четвертий шкільний рік, коли діти не ходять до шкіл. Уявіть собі, є четвертокласники, які фізично взагалі не були у школі. Нормальній школі, а не онлайн.

Тому за литовською ініціативою тут починається будівництво великих школ-бомбосховищ, практично “з нуля”.

Серед іншого, безпекові умови в таких підземних приміщеннях передбачатимуть, про всяк випадок, і антирадіаційний захист… Вкотре повторюся: наша мета, аби діти могли повернутися до освітнього процесу з безпосереднім спілкуванням одне з одним і з учителями. А в інших умовах такі приміщення-бомбосховища можна буде використовувати по-різному: для спортивних, культурних занять, будь-якого дозвілля в позаурочний час. Гадаю, ми зможемо закінчити це будівництво вже цього року. Поширити

У Харкові побудували підземну школу

Підземна школа в Індустріальному районі Харкова добудована. Набір учнів на наступний навчальний рік майже завершили.

Про це 2 квітня розказав міський голова Ігор Терехов.

Приміщення школи має 20 класних кімнат.

На наступний навчальний рік майже набрали школярів, цьогоріч у школі зможуть навчатися 600 дітей.

Школа побудована і розроблена по всіх умовах, які потрібні під час війни. У найкоротші терміни ми отримаємо всі дозволи та почнемо працювати. Розглядаємо будівництво у всіх районах. Нині розглядаємо побудову у Новобаварському, Холодногірському та Шевченківському районах.

За словами Ігоря Терехова, будівництво школи обійшлося у 58,8 млн грн.