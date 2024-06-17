Минобразования выпустило школьных тренеров по обновленной дисциплине "Защита Украины"

Министерство образования и науки Украины закончило первую волну подготовки тренеров, которые будут ознакомлять школьных учителей с особенностями обновленного предмета "Защита Украины".

С 1 сентября предмет "Защита Украины" будут преподавать в школах по-новому

Первые тренеры получили сертификаты и уже готовы помогать школьным учителям овладевать обновленной дисциплиной, сообщили в МОН.

По словам министра образования и науки Украины Оксена Лесового, всего в учебе принял участие 81 человек — это и педагоги, и ветераны. А заявок было более 700, поэтому выбирать было сложно.

Теперь подготовленные тренеры, успешно прошедшие сертификацию, разъедутся по своим областям и в свою очередь будут обучать учителей "Защиты Украины", роль которых в обновлении предмета трудно переоценить. Хотим, чтобы с 1 сентября предмет "Защита Украины" преподавали по-новому. И именно учителя должны стать двигателем этих изменений, поэтому обучение педагогов – важный фокус внимания. Оксен Лесной Министр образования и науки Украины

Будущих тренеров обучали представители бригады специального назначения "Азов", OSINT-агентства "Мольфар", демократической школы "Будущие" и Киево-Могилянской бизнес-школы.

81 участник получил знания по темам:

национальной безопасности и обороны;

информационной безопасности;

военного управления;

особенностей работы со старшеклассниками;

педагогики.

По словам Министра, после прохождения обучения от тренеров школьные учителя не только смогут передать необходимые для сохранения жизни знания и навыки, но и научатся формировать мощную патриотическую позицию учеников.

Из-за большого спроса на получение сертификата тренера и важности преподавания обновленной дисциплины в министерстве уже планируют следующую волну обучения. Ожидается, что очередной набор желающих пройдет в июле 2024 года.

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