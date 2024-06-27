Кабмин направил 2,5 млрд грн на обустройство укрытий в школах

В общей сложности укрытиями обеспечено 10,5 тысяч школ. В более чем 5 тысячах учебных заведений есть условия для организации обучения в хранилищах.
Главные тезисы
- Кабинет министров распределил средства на 50 проектов по обустройству школ, обеспечив более 5 тысяч учебных заведений укрытиями с необходимыми условиями.
- Важным шагом является закупка 500 школьных автобусов для подвоза детей в школы с укрытиями в безопасных общинах.
- Правительство планирует создать безопасные условия для очного обучения около 300 тысяч учащихся до конца 2024 года.
- Украина вместе с партнерами работает над обеспечением детей и учителей девайсами для обучения.
2,5 млрд грн распределено на 50 проектов обустройства украинских школ
В этом году правительство выделило 2,5 млрд грн на создание безопасных условий в школах страны. Об этом в четверг, 27 июня, во время совещания с председателями ОВА по завершению учебного года и подготовки к следующему сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
Шмигаль добавил, что в учебных заведениях сейчас более 12 тысяч генераторов.
Кабмин выделил 1 млрд грн на закупку школьных автобусов
На деньги, которые распределили между областями, к началу учебного года закупят 500 автобусов, чтобы подвозить детей в школы с укрытиями в более безопасных общинах.
Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Он также отметил, что Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы обеспечить детей и учителей девайсами для обучения. В частности, с начала полномасштабного вторжения учителя уже получили почти 98 тысяч гаджетов, а дети — более 128 тысяч.
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