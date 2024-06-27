Кабмин направил 2,5 млрд грн на обустройство укрытий в школах

В общей сложности укрытиями обеспечено 10,5 тысяч школ. В более чем 5 тысячах учебных заведений есть условия для организации обучения в хранилищах.

2,5 млрд грн распределено на 50 проектов обустройства украинских школ

В этом году правительство выделило 2,5 млрд грн на создание безопасных условий в школах страны. Об этом в четверг, 27 июня, во время совещания с председателями ОВА по завершению учебного года и подготовки к следующему сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Уже распределены средства на 50 проектов. В общей сложности укрытиями обеспечено 10,5 тысяч школ. В более чем 5 тысячах есть условия для организации обучения в хранилищах. Денис Шмигаль Премьер-министр Украины

Шмигаль добавил, что в учебных заведениях сейчас более 12 тысяч генераторов.

К концу учебного года примерно 50% школ могли обеспечить образовательный процесс благодаря альтернативным источникам питания, — уточнил премьер-министр. Поделиться

Кабмин выделил 1 млрд грн на закупку школьных автобусов

На деньги, которые распределили между областями, к началу учебного года закупят 500 автобусов, чтобы подвозить детей в школы с укрытиями в более безопасных общинах.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Наша цель в 2024 году – создать безопасные условия для очного обучения около 300 тысяч учеников. Работаем над этим комплексно – укрытия и автобусы. Доступ детей к очному обучению является ключевой предпосылкой качественных изменений в образовании. Михаил Федоров Министр цифровой трансформации Украины

Он также отметил, что Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы обеспечить детей и учителей девайсами для обучения. В частности, с начала полномасштабного вторжения учителя уже получили почти 98 тысяч гаджетов, а дети — более 128 тысяч.