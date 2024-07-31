Лубінець відреагував на смерть захисника Маріуполя Іщенка у російському полоні

Омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив про смерть Олександра Іщенка, який перебував з весни 2022 року у російському полоні. До цього чоловік служив у якості водія в полку АЗОВ у Маріуполі.
Головні тези:
- Олександр Іщенко, захисник Маріуполя, помер у російському полоні.
- Дмитро Лубінець звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ для визначення причин смерті українського військовополоненого.
- Україна активно вимагає від РФ дотримання Женевських конвенцій у відношенні до українських полонених, зокрема щодо надання медичної допомоги та умов утримання.
- Події, пов'язані з смертю Олександра Іщенка, свідчать про необхідність уваги до умов утримання військовополонених в Росії та дотримання прав людини в умовах війни.
Лубінець вимагає розслідувати смерть українського військовополоненого
Зі слів доньки Захисника України, він помер 9 днів тому. Проте українську сторону ніхто про це офіційно не сповістив. Також не було офіційного повідомлення про причину смерті громадянина України.
Лубінець з негайним листом звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ, аби вона розібралася у трагічній смерті військовополоненого, якого утримувала російська сторона, та повідомила обставини та причину смерті Олександра Іщенка.
Лубінець нагадав, що відповідно до ст. 12 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, військовополонені перебувають у руках ворожої держави, а не окремих осіб чи військових частин, які взяли їх у полон. Незалежно від відповідальності, яку можуть нести окремі особи, держава, що тримає в полоні, відповідає за поводження з військовополоненими
Смерть азовця в російському полоні: що відомо
Український військовополонений Олександр Іщенко, який служив водієм у полку «Азов», помер у СІЗО-5 у Ростові-на-Дону.
Інформацію про смерть військовополоненого оприлюднили під час засідання Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону, який розглядає сфабриковану справу проти Іщенка та ще 23 «азовців». Документів, які підтверджують смерть підсудного, СІЗО суду ще не надало. Відповідно, точна дата і причина смерті також невідомі.
На засіданні 31 липня суд закінчив розгляд «доказів у справі», але до дебатів не перейшов, щоб дочекатися документів про загибель Іщенка. Дебати мають відбутися 7 серпня.
Усі вони у різний час служили в «Азові» за контрактом або були вільнонайманими службовцями. Деякі з обвинувачених брали участь в обороні «Азовсталі», інші на момент російського вторгнення вже залишили службу та були затримані вдома. У справі також проходять дев'ятеро жінок, більшість із яких — кухарки, які готували їжу для військових «Азова».
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