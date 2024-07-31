Лубінець відреагував на смерть захисника Маріуполя Іщенка у російському полоні
Категорія
Україна
Дата публікації

Лубінець відреагував на смерть захисника Маріуполя Іщенка у російському полоні

Дмитро Лубінець
Іщенко

Омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив про смерть Олександра Іщенка, який перебував з весни 2022 року у російському полоні. До цього чоловік служив у якості водія в полку АЗОВ у Маріуполі.

Головні тези:

  • Олександр Іщенко, захисник Маріуполя, помер у російському полоні.
  • Дмитро Лубінець звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ для визначення причин смерті українського військовополоненого.
  • Україна активно вимагає від РФ дотримання Женевських конвенцій у відношенні до українських полонених, зокрема щодо надання медичної допомоги та умов утримання.
  • Події, пов'язані з смертю Олександра Іщенка, свідчать про необхідність уваги до умов утримання військовополонених в Росії та дотримання прав людини в умовах війни.

Лубінець вимагає розслідувати смерть українського військовополоненого

Дізнався про смерть захисника Маріуполя 55-річного Олександра Іщенка, якого росіяни судили за надуманою статтею і утримували у слідчому ізоляторі на території РФ.

Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець

Омбудсман України

Зі слів доньки Захисника України, він помер 9 днів тому. Проте українську сторону ніхто про це офіційно не сповістив. Також не було офіційного повідомлення про причину смерті громадянина України.

Лубінець з негайним листом звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ, аби вона розібралася у трагічній смерті військовополоненого, якого утримувала російська сторона, та повідомила обставини та причину смерті Олександра Іщенка.

Беззаперечно про трагедію додатково повідомив МКЧХ та ООН, аби організації зафіксували факт загибелі військовополоненого і звернули увагу на умови утримання українських полонених захисників. Україна вимагає, аби РФ неухильно дотримувалася Женевських конвенцій — надавала необхідну медичну допомогу, створила змішану медичну комісію, аби це дало змогу репатріювати всіх тяжкохворих та тяжкопоранених.

Лубінець нагадав, що відповідно до ст. 12 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, військовополонені перебувають у руках ворожої держави, а не окремих осіб чи військових частин, які взяли їх у полон. Незалежно від відповідальності, яку можуть нести окремі особи, держава, що тримає в полоні, відповідає за поводження з військовополоненими

Смерть азовця в російському полоні: що відомо

Український військовополонений Олександр Іщенко, який служив водієм у полку «Азов», помер у СІЗО-5 у Ростові-на-Дону.

Інформацію про смерть військовополоненого оприлюднили під час засідання Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону, який розглядає сфабриковану справу проти Іщенка та ще 23 «азовців». Документів, які підтверджують смерть підсудного, СІЗО суду ще не надало. Відповідно, точна дата і причина смерті також невідомі.

На засіданні 31 липня суд закінчив розгляд «доказів у справі», але до дебатів не перейшов, щоб дочекатися документів про загибель Іщенка. Дебати мають відбутися 7 серпня.

Олександру Іщенку було 55 років, він був одружений. 25 лютого 2022 року вступив у територіальну оборону полку спеціального призначення «Азов» як військовий водій. Навесні 2022 року в Маріуполі він потрапив до російського полону, а потім став фігурантом кримінальної справи разом із ще 23 українцями.

Усі вони у різний час служили в «Азові» за контрактом або були вільнонайманими службовцями. Деякі з обвинувачених брали участь в обороні «Азовсталі», інші на момент російського вторгнення вже залишили службу та були затримані вдома. У справі також проходять дев'ятеро жінок, більшість із яких — кухарки, які готували їжу для військових «Азова».

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