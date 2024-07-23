Боєць "Азову" Олександр "Сей" Лаптій зіграв роль у відеогрі S.T.A.L.K.E.R. 2 — відео

Військовий 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Олександр Лаптій зіграв одну з головних ролей у майбутньому сіквелі культової української гри «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля».
Головні тези:
- Військовий ділиться своїми враженнями від участі у зйомках відеогри, зазначаючи відмінності між кінопроцесом та процесом створення 3D-анімації персонажів.
- Олександр Лаптій мобілізувався до лав бригади “Азов” у 2023 році, проте зміг відлучитися зі служби для участі у створенні озвучки гри.
- У новій грі S.T.A.L.K.E.R. 2 гравці візьмуть участь у дослідженні Чорнобильської зони з великою кількістю мутантів та радіації, де чекають нові небезпеки та завдання.
- Гра отримала високу оцінку від PC Gaming Show та стала найочікуванішою грою 2024 року, розрахована на близько 40 годин геймплею та має чотири варіанти кінцівки.
Олександр "Сей" Лаптій розповів про зйомки у відеогрі S.T.A.L.K.E.R. 2
За словами Олександра, ще до повномасштабної війни він отримав у месенджері пропозицію від кастинг-директорки проєкту S.T.A.L.K.E.R. 2 — взяти участь у створенні сиквелу культової відеогри про Чорнобильську зону відчуження. Актор став моделлю для 3D-анімації одного з ключових персонажів.
У цивільному житті Лаптій — актор театру і кіно. У його доробку — такі відомі українські фільми та серіали, як "І будуть люди", "Пес", "Кріпосна", "Захар Беркут", "Черкаси" тощо.
Втім, команда встигла провести всього кілька знімальних днів, коли розпочалася повномасштабна війна. Улітку 2023 року Олександр Лаптій мобілізувався до лав бригади "Азов":
У листопаді 2023-го робота Олександра над відеогрою відновилася. Командування дозволило йому відлучитися зі служби для створення озвучки.
Чоловік поділився, що під час створення сиквелу до останнього зберігалася сюжетна інтрига: напередодні кожного знімального дня йому надсилали лише частину сценарію.
Насамкінець "Сей" жартуючи висловив сподівання "дожити до релізу". Гра вийде 5 вересня 2024 року.
Що відомо про нову гру S.T.A.L.K.E.R. 2
Граючи за головного героя, на ім'я Скіф, гравці досліджуватимуть зону, повну мутантів, радіації та ворожих угруповань.
У трейлері, який називається "Час можливостей", можна побачити нові незвичайні локації, зустрічі з мутантами та "архіаномаліями", а також пункти, де можна відпочити та підготуватися до наступної напруженої місії.
Гра стане продовженням серії ігор S.T.A.L.K.E.R., події яких відбуваються в наш час у Чорнобильській зоні відчуження, де після викиду радіації почали з'являтися аномалії.
Розробники зазначають, що для проходження гри знадобиться приблизно 40 годин, а в основній сюжетній лінії буде чотири варіати кінцівки.
PC Gaming Show визнав "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" найочікуванішою грою 2024 року.
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