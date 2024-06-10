Зʼявився новий трейлер гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля — відео

Розробники презентували новий трейлер гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" українською мовою, де використали треки українських артистів.
Головні тези:
- У новому трейлері гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля демонструються незвичайні локації, зустрічі з мутантами та підготовка до місій, які акцентуються на нелінійному сюжеті гри.
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля обіцяє гравцям захоплюючий ігровий процес з українською музикою та подіями, які створюють атмосферу постапокаліптичного світу.
- Гра розрахована на близько 40 годин геймплею з чотирма можливими фіналами, а передзамовлення вже доступні на різних платформах, включаючи ПК та Xbox.
- S.T.A.L.K.E.R. 2 відрізняється незалежністю від попередніх частин серії, що дозволяє новачкам насолоджуватися грою без необхідності знання попередніх подій.
- Ігра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля представлена у жанрі постапокаліптичного шутера від першої особи та є найочікуванішою грою 2024 року.
Що відомо про нову гру S.T.A.L.K.E.R. 2
Граючи за головного героя, на ім'я Скіф, гравці досліджуватимуть зону, повну мутантів, радіації та ворожих угруповань.
У трейлері, який називається "Час можливостей", можна побачити нові незвичайні локації, зустрічі з мутантами та "архіаномаліями", а також пункти, де можна відпочити та підготуватися до наступної напруженої місії.
Розробники пишуть, що ігрові кадри переплітаються з фрагментами розповіді, що підкреслює важливість нелінійного сюжету гри.
А також тут можна почути пісні:
естрадного співака, композитора-пісняра Миколи Мозгового ("Край");
постпанк-дуету "ДК Енергетик" ("Енергетик");
електропоп-співачки Анастимози ("Хризантеми").
S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля є найочікуванішою грою 2024 року
"S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" — це рольова відеогра в жанрі постапокаліптичного шутера від першої особи.
Вона є продовженням серії ігор S.T.A.L.K.E.R., події яких відбуваються в наш час у Чорнобильській зоні відчуження, де після викиду радіації почали з'являтися аномалії.
Про плани випустити гру вперше заговорили ще у 2010 році. Спочатку проєкт планували запустити у квітні 2022-го. Але потім реліз кілька разів переносили, поки у січні 2024 року не оголосили про прем'єру гри у вересні.
Розробники зазначають, що походження гри займе приблизно 40 годин і в основній сюжетній лінії буде чотири фінали.
Вже доступне передзамовлення на цифрові та фізичні видання. S.T.A.L.K.E.R. 2 буде доступний для користувачів та користувачок ПК і Xbox.
S.T.A.L.K.E.R. 2 незалежний від інших ігор серії — це означає, що гравцям, які не грали в попередні частини, необов’язково знати їх сюжет (хоча команда радить пройти всі ігри серії «для повного занурення»).
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