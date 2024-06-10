Зʼявився новий трейлер гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля — відео

Що відомо про нову гру S.T.A.L.K.E.R. 2

Граючи за головного героя, на ім'я Скіф, гравці досліджуватимуть зону, повну мутантів, радіації та ворожих угруповань.

У трейлері, який називається "Час можливостей", можна побачити нові незвичайні локації, зустрічі з мутантами та "архіаномаліями", а також пункти, де можна відпочити та підготуватися до наступної напруженої місії.

Зона така якою бачиш її ти. Я ж показав тобі якою я її бачу. Іди своїм шляхом, і тоді ти зможеш побачити Зону по-своєму, — йдеться в описі трейлеру. Поширити

Розробники пишуть, що ігрові кадри переплітаються з фрагментами розповіді, що підкреслює важливість нелінійного сюжету гри.

А також тут можна почути пісні:

естрадного співака, композитора-пісняра Миколи Мозгового ("Край");

постпанк-дуету "ДК Енергетик" ("Енергетик");

електропоп-співачки Анастимози ("Хризантеми").

S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля є найочікуванішою грою 2024 року

"S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" — це рольова відеогра в жанрі постапокаліптичного шутера від першої особи.

Вона є продовженням серії ігор S.T.A.L.K.E.R., події яких відбуваються в наш час у Чорнобильській зоні відчуження, де після викиду радіації почали з'являтися аномалії.

Про плани випустити гру вперше заговорили ще у 2010 році. Спочатку проєкт планували запустити у квітні 2022-го. Але потім реліз кілька разів переносили, поки у січні 2024 року не оголосили про прем'єру гри у вересні.

Розробники зазначають, що походження гри займе приблизно 40 годин і в основній сюжетній лінії буде чотири фінали.

Вже доступне передзамовлення на цифрові та фізичні видання. S.T.A.L.K.E.R. 2 буде доступний для користувачів та користувачок ПК і Xbox.