Появился новый трейлер игры STALKER 2: Сердце Чернобыля — видео

Разработчики представили новый трейлер игры "STALKER 2: Сердце Чернобыля" на украинском языке, где использовали треки украинских артистов.
Главные тезисы
- STALKER 2: Сердце Чернобыля — ролевая видеоигра в жанре постапокалиптического шутера от первого лица, долгожданная игра 2024 года.
- Игрокам предстоит исследовать опасную зону, полную мутантов, радиации и вражеских группировок в роли главного героя по имени Скиф.
- Разработчики подчеркивают нелинейность сюжета игры, предлагая игрокам около 40 часов геймплея и четыре возможных финала в основной линии повествования.
- Будущие пользователи могут ожидать новые необычные локации, встречи с мутантами, архианомалии и возможности отдыха и подготовки между миссиями.
- STALKER 2 будет доступен как на ПК, так и на Xbox, и не требует знания предыдущих частей серии для игры, хотя рекомендуется пройти все игры для полного погружения в мир Зоны.
Что известно о новой игре STALKER 2
Играя за главного героя, по имени Скиф, игроки будут исследовать зону, полную мутантов, радиации и вражеских группировок.
В трейлере под названием "Время возможностей" можно увидеть новые необычные локации, встречи с мутантами и "архианомалиями", а также пункты, где можно отдохнуть и подготовиться к следующей напряженной миссии.
Разработчики пишут, что игровые кадры переплетаются с фрагментами повествования, что подчеркивает важность нелинейного сюжета игры.
А также здесь можно услышать песни:
эстрадного певца, композитора-песенника Николая Мозгового ("Край");
постпанк-дуэта "ДК Энергетик" ("Энергетик");
электропоп-певицы Анастимозы ("Хризантемы").
STALKER 2: Сердце Чернобыля является самой ожидаемой игрой 2024 года
"STALKER 2: Сердце Чернобыля" — это ролевая видеоигра в жанре постапокалиптического шутера от первого лица.
Это продолжение серии игр STALKER, события которых происходят в наше время в Чернобыльской зоне отчуждения, где после выброса радиации начали появляться аномалии.
О планах выпустить игру в первый раз заговорили еще в 2010 году. Первоначально проект планировали запустить в апреле 2022-го. Но затем релиз несколько раз переносили, пока в январе 2024 не объявили о премьере игры в сентябре.
Разработчики отмечают, что происхождение игры займет около 40 часов и в основной сюжетной линии будет четыре финала.
Уже доступна предзаказ на цифровые и физические издания. STALKER 2 будет доступен для пользователей и пользователей ПК и Xbox.
STALKER 2 независим от других игр серии — это означает, что игрокам, не игравшим в предыдущие части, необязательно знать их сюжет (хотя команда советует пройти все игры серии «для полного погружения»).
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