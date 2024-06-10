Появился новый трейлер игры STALKER 2: Сердце Чернобыля — видео

Что известно о новой игре STALKER 2

Играя за главного героя, по имени Скиф, игроки будут исследовать зону, полную мутантов, радиации и вражеских группировок.

В трейлере под названием "Время возможностей" можно увидеть новые необычные локации, встречи с мутантами и "архианомалиями", а также пункты, где можно отдохнуть и подготовиться к следующей напряженной миссии.

Зона такая, какой видишь ее ты. Я же показал тебе, какой я ее вижу. Иди своим путем, и тогда ты сможешь увидеть Зону по-своему, говорится в описании трейлера. Поделиться

Разработчики пишут, что игровые кадры переплетаются с фрагментами повествования, что подчеркивает важность нелинейного сюжета игры.

А также здесь можно услышать песни:

эстрадного певца, композитора-песенника Николая Мозгового ("Край");

постпанк-дуэта "ДК Энергетик" ("Энергетик");

электропоп-певицы Анастимозы ("Хризантемы").

STALKER 2: Сердце Чернобыля является самой ожидаемой игрой 2024 года

"STALKER 2: Сердце Чернобыля" — это ролевая видеоигра в жанре постапокалиптического шутера от первого лица.

Это продолжение серии игр STALKER, события которых происходят в наше время в Чернобыльской зоне отчуждения, где после выброса радиации начали появляться аномалии.

О планах выпустить игру в первый раз заговорили еще в 2010 году. Первоначально проект планировали запустить в апреле 2022-го. Но затем релиз несколько раз переносили, пока в январе 2024 не объявили о премьере игры в сентябре.

Разработчики отмечают, что происхождение игры займет около 40 часов и в основной сюжетной линии будет четыре финала.

Уже доступна предзаказ на цифровые и физические издания. STALKER 2 будет доступен для пользователей и пользователей ПК и Xbox.