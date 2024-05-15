Дюна: Пророчество — первый трейлер сериала уже в сети
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Дюна: Пророчество — первый трейлер сериала уже в сети

Дюна: Пророчество
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Источник:  online.ua

15 мая на Ютуб обнародовали первый трейлер научно-фантастического сериала "Дюна: Пророчество" (Dune: Prophecy), который станет приквелом фильмов "Дюна" и "Дюна 2".

Дюна: Пророчество. Стоит ли смотреть новый сериал

Как отмечает стриминговый сервис Max, в центре сюжета события, которые будут разворачиваться за 10 тысяч лет до основного цикла.

Новый сериал расскажет о судьбе двух сестер рода Харконненов, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарную секту, известную под названием Бене Гессерит.

Главные роли сыграли:

  • Эмили Уотсон ("Красный дракон", "Эквилибриум", сериал "Чернобыль"),

  • Оливия Уильямс ("Шестое чувство", "Люди Икс: Последняя битва", "Седьмой сын"),

  • Джоди Мэй (сериалы "Игра престолов", "Ведьмак"),

  • Сара-Софи Бусснина ("Мистериум. Охотники на фазанов", "Мария Магдалина"),

  • Марк Стронг ("Игра в имитацию", "Kingsman: Тайная служба", "Круэлла") и другие.

Насладиться приквелом основного цикла "Дюны" можно будет уже осенью 2024 года на Max, однако точная дата выхода пока неизвестна.

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Первая лента культового режиссера вышла в свет осенью 2021 года, а ее сюжет основывался на одноименной первой книге серии романов Фрэнка Герберта.

Стоит также отметить, что в первый фильм попала лишь половина событий романа – остальные легли в основу второго фильма серии, вышедшего в прокат весной 2024 года.

События обоих фильмов разворачиваются на пустынной планете Аракис, которая является единственным во вселенной источником "пряности" - бесценного вещества, продлевающего человеческую жизнь и обеспечивающего межзвездные путешествия.

Новыми правителями планеты назначают влиятельный род – Дом Атридов, однако бывшие ее хозяева – Дом Харконненов не намерены так просто сдаваться. В результате заговора они убивают главу Дома Атридов герцога Лето I, а его наследник Пол (его роль исполнил Тимоти Шаламе) решает присоединиться к фременам – коренному народу Аракису, чтобы выполнить миссию своего отца – принести мир на планету.

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