Дюна: Пророчество — первый трейлер сериала уже в сети

15 мая на Ютуб обнародовали первый трейлер научно-фантастического сериала "Дюна: Пророчество" (Dune: Prophecy), который станет приквелом фильмов "Дюна" и "Дюна 2".

Дюна: Пророчество. Стоит ли смотреть новый сериал

Как отмечает стриминговый сервис Max, в центре сюжета события, которые будут разворачиваться за 10 тысяч лет до основного цикла.

Новый сериал расскажет о судьбе двух сестер рода Харконненов, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарную секту, известную под названием Бене Гессерит.

Главные роли сыграли:

Эмили Уотсон ("Красный дракон", "Эквилибриум", сериал "Чернобыль"),

Оливия Уильямс ("Шестое чувство", "Люди Икс: Последняя битва", "Седьмой сын"),

Джоди Мэй (сериалы "Игра престолов", "Ведьмак"),

Сара-Софи Бусснина ("Мистериум. Охотники на фазанов", "Мария Магдалина"),

Марк Стронг ("Игра в имитацию", "Kingsman: Тайная служба", "Круэлла") и другие.

Насладиться приквелом основного цикла "Дюны" можно будет уже осенью 2024 года на Max, однако точная дата выхода пока неизвестна.

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Первая лента культового режиссера вышла в свет осенью 2021 года, а ее сюжет основывался на одноименной первой книге серии романов Фрэнка Герберта.

Стоит также отметить, что в первый фильм попала лишь половина событий романа – остальные легли в основу второго фильма серии, вышедшего в прокат весной 2024 года.

События обоих фильмов разворачиваются на пустынной планете Аракис, которая является единственным во вселенной источником "пряности" - бесценного вещества, продлевающего человеческую жизнь и обеспечивающего межзвездные путешествия.