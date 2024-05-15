Дюна: Пророчество — первый трейлер сериала уже в сети

15 мая на Ютуб обнародовали первый трейлер научно-фантастического сериала "Дюна: Пророчество" (Dune: Prophecy), который станет приквелом фильмов "Дюна" и "Дюна 2".
Дюна: Пророчество. Стоит ли смотреть новый сериал
Как отмечает стриминговый сервис Max, в центре сюжета события, которые будут разворачиваться за 10 тысяч лет до основного цикла.
Новый сериал расскажет о судьбе двух сестер рода Харконненов, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарную секту, известную под названием Бене Гессерит.
Главные роли сыграли:
Эмили Уотсон ("Красный дракон", "Эквилибриум", сериал "Чернобыль"),
Оливия Уильямс ("Шестое чувство", "Люди Икс: Последняя битва", "Седьмой сын"),
Джоди Мэй (сериалы "Игра престолов", "Ведьмак"),
Сара-Софи Бусснина ("Мистериум. Охотники на фазанов", "Мария Магдалина"),
Марк Стронг ("Игра в имитацию", "Kingsman: Тайная служба", "Круэлла") и другие.
Насладиться приквелом основного цикла "Дюны" можно будет уже осенью 2024 года на Max, однако точная дата выхода пока неизвестна.
Что важно знать о фильме "Дюна" Дэнни Вильнева
Первая лента культового режиссера вышла в свет осенью 2021 года, а ее сюжет основывался на одноименной первой книге серии романов Фрэнка Герберта.
Стоит также отметить, что в первый фильм попала лишь половина событий романа – остальные легли в основу второго фильма серии, вышедшего в прокат весной 2024 года.
События обоих фильмов разворачиваются на пустынной планете Аракис, которая является единственным во вселенной источником "пряности" - бесценного вещества, продлевающего человеческую жизнь и обеспечивающего межзвездные путешествия.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-