Дюна: Пророцтво — перший трейлер серіалу уже в мережі

15 травня на Ютуб оприлюднили перший трейлер науково-фантастичного серіалу "Дюна: Пророцтво" (Dune: Prophecy), який стане приквелом стрічок "Дюна" та "Дюна 2".

Дюна: Пророцтво. Чи варто дивитися новий серіал

Як зазначає стримінговий сервіс Max, у центрі сюжету будуть події, що розгортатимуться за 10 тисяч років до основного циклу.

Новий серіал розповість про долю двох сестер роду Харконненів, які борються з силами, що загрожують майбутньому людства, і засновують легендарну секту, відому під назвою Бене Ґессерит.

Головні ролі зіграли:

Емілі Вотсон ("Червоний дракон", "Еквілібріум", серіал "Чорнобиль"),

Олівія Вільямс ("Шосте відчуття", "Люди Ікс: Остання битва", "Сьомий син"),

Джоді Мей (серіали "Гра престолів", "Відьмак"),

Сара-Софі Буссніна ("Містеріум. Мисливці на фазанів", "Марія Магдалина"),

Марк Стронг ("Гра в імітацію", "Kingsman: Таємна служба", "Круелла") та інші.

Насолодитися приквелом основного циклу "Дюни" можна буде уже восени 2024 на Max, однак точна дата поки невідома.

Що важливо знати про фільм "Дюна" Дені Вільнева

Перша стрічка культового режисера побачила світ восени 2021 року, а її сюжет ґрунтувався на однойменній першій книзі серії романів Френка Герберта.

Варто також зазначати, що в перший фільм потрапила лише половина подій роману — решта лягли в основу другого фільму серії, який вийшов в прокат навесні 2024 року.

Події обох фільмів розгортаються на пустельній планеті Аракіс, яка є єдиним у всесвіті джерелом прянощі" — безцінної речовини, яка подовжує людське життя і забезпечує міжзоряні подорожі.