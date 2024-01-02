У Голлівуді знімуть комедійний фільм жахів про Мікі Мауса

Режисер інді-горрорів Стівен Ламорт збирається зняти комедійний фільм жахів за мотивами дебютного мультфільму про Мікі Мауса "Пароплав Віллі". У ній миша-садист знущатиметься над пасажирами порома.
Мікі Маус стане героєм фільму жахів
З 1 січня 2024 року перше зображення Мікі Мауса стало суспільним надбанням. І виробники інді-горрорів уже анонсували фільм жахів із героєм дитячих мультфільмів.
Про це повідомляє Variety.
Режисер інді-горрорів Стівен Ламорт буде знімати фільм жахів комедійного спрямування за мотивами дебютного мультфільму про Мікі Мауса "Пароплав Віллі". У ній миша-садист знущатиметься над пасажирами порома.
Щоб не викликати обурення Disney, персонажа не зватимуть "Мікі Маус". Натомість він буде називатися "Пароплавчик Віллі". Виробництво фільму розпочнеться навесні.
Попри те, що термін дії авторських прав Disney на "Пароплав Віллі" разом з правами на оригінальні версії Мікі та Мінні Маус закінчився, там заявили, що будуть пильно захищати свої торгові марки.
Українські режисерки долучилися до шоу у Діснейленді
TRI DIRECTION разом з мультимедійною компанією Freckled Sky взяли участь в створенні нового шоу «Together: a Pixar Musical Adventure» для Паризького Діснейленду.
Це музична пригода по всесвіту Pixar, яка обіцяє незабутню подорож у світ давно відомих нам мультфільмів: “Історія іграшок”, «Коко», «Вверх і вгору», «Корпорація монстрів», “В пошуках Немо”.
TRI DIRECTION вже не вперше шокують своїми складними високотехнологічними роботами, зокрема вони вже натякають, що скоро здивують новими проектами.
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