У Голлівуді знімуть комедійний фільм жахів про Мікі Мауса

Режисер інді-горрорів Стівен Ламорт збирається зняти комедійний фільм жахів за мотивами дебютного мультфільму про Мікі Мауса "Пароплав Віллі". У ній миша-садист знущатиметься над пасажирами порома.

Мікі Маус стане героєм фільму жахів

З 1 січня 2024 року перше зображення Мікі Мауса стало суспільним надбанням. І виробники інді-горрорів уже анонсували фільм жахів із героєм дитячих мультфільмів.

Про це повідомляє Variety.

Режисер інді-горрорів Стівен Ламорт буде знімати фільм жахів комедійного спрямування за мотивами дебютного мультфільму про Мікі Мауса "Пароплав Віллі". У ній миша-садист знущатиметься над пасажирами порома.

Щоб не викликати обурення Disney, персонажа не зватимуть "Мікі Маус". Натомість він буде називатися "Пароплавчик Віллі". Виробництво фільму розпочнеться навесні.

«Пароплав Віллі» приносив радість багатьом поколінням, але під цією веселою зовнішністю ховається потенціал для чистого, несамовитого терору, – сказав Ламорт. – Це проєкт, про який я мріяв, і я не можу дочекатися, коли зможу представити світу цей збочений погляд на улюбленого персонажа. Поширити

Попри те, що термін дії авторських прав Disney на "Пароплав Віллі" разом з правами на оригінальні версії Мікі та Мінні Маус закінчився, там заявили, що будуть пильно захищати свої торгові марки.

Ми, звичайно, продовжимо захищати наші права на більш сучасні версії Мікі Мауса та інші твори, які залишаються об'єктами авторського права, і будемо працювати над тим, щоб захистити споживачів від плутанини, викликаної несанкціонованим використанням Мікі та інших наших культових персонажів, – йдеться в заяві компанії. Поширити

Українські режисерки долучилися до шоу у Діснейленді

TRI DIRECTION разом з мультимедійною компанією Freckled Sky взяли участь в створенні нового шоу «Together: a Pixar Musical Adventure» для Паризького Діснейленду.

Це музична пригода по всесвіту Pixar, яка обіцяє незабутню подорож у світ давно відомих нам мультфільмів: “Історія іграшок”, «Коко», «Вверх і вгору», «Корпорація монстрів», “В пошуках Немо”.

Робота над цим проєктом стала чарівною з усіх боків і, взагалі, співпраця з командою Disneyland Paris – це казка, всі на позитиві та налаштовані на крутий процес і результат. Це був складний процес, але саме через чудову команду з якою ми розмовляли на одній творчій мові, незважаючи на тому що вони французькою, а ми українською! – коментують режисерки. Поширити

TRI DIRECTION вже не вперше шокують своїми складними високотехнологічними роботами, зокрема вони вже натякають, що скоро здивують новими проектами.