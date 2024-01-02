В Голливуде снимут комедийный фильм ужасов о Микки Маусе

Режиссер инди-горроров Стивен Ламорт собирается снять комедийный фильм ужасов по мотивам дебютного мультфильма о Микки Маусе "Пароход Вилли". В ней мышь-садист будет издеваться над пассажирами парома.

Микки Маус станет героем фильма ужасов

С 1 января 2024 года первое изображение Микки Мауса стало общественным достоянием. И производители инди-горроров уже анонсировали фильм ужасов с героем детских мультфильмов.

Об этом сообщает Variety.

Режиссер инди-горроров Стивен Ламорт будет снимать фильм ужасов комедийного толка по мотивам дебютного мультфильма о Микки Маусе "Пароход Вилли". В ней мышь-садист будет издеваться над пассажирами парома.

Чтобы не вызвать возмущение Disney, персонаж не будет называться "Микки Маус". Он будет называться "Пароход Вилли". Производство фильма начнется весной.

«Пароход Вилли» доставлял радость многим поколениям, но под этой веселой внешностью скрывается потенциал для чистого, неистового террора, – сказал Ламорт. – Это проект, о котором я мечтал, и я не могу дождаться, когда смогу представить миру этот извращенный взгляд на любимого персонажа. Поделиться

Несмотря на то, что срок действия авторских прав Disney на "Пароход Вилли" вместе с правами на оригинальные версии Микки и Минни Маус истек, там заявили, что будут внимательно защищать свои торговые марки.

Мы, конечно, продолжим защищать наши права на более современные версии Микки Мауса и другие произведения, которые остаются объектами авторского права, и будем работать над тем, чтобы защитить потребителей от путаницы, вызванной несанкционированным использованием Микки и других наших культовых персонажей. в заявлении компании. Поделиться

Украинские режиссерки присоединились к шоу в Диснейленде

TRI DIRECTION вместе с мультимедийной компанией Freckled Sky приняли участие в создании нового шоу "Together: a Pixar Musical Adventure" для Парижского Диснейленда.

Это музыкальное приключение по вселенной Pixar, обещающее незабываемое путешествие в мир давно известных нам мультфильмов: "История игрушек", "Коко", "Вверх и вверх", "Корпорация монстров", "В поисках Немо".

Работа над этим проектом стала волшебной со всех сторон и, вообще, сотрудничество с командой Disneyland Paris – это сказка, все на позитиве и настроены на крутой процесс и результат. Это был сложный процесс, но именно из-за замечательной команды с которой мы разговаривали на одном творческом языке, несмотря на то, что они на французском, а мы на украинском! – комментируют режиссер. Поделиться

TRI DIRECTION уже не в первый раз шокируют своими сложными высокотехнологичными работами, в частности они уже намекают, что скоро удивят новыми проектами.