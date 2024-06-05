Трейлер новой части культового хоррора "Чужой" уже в сети — видео

В свое время научно-фантастический фильм ужасов "Чужой" покорил миллионы киноманов из разных уголков мира. Уже в августе 2024 года на большие экраны выйдет новая часть легендарной франшизы, которая получила название "Ромул".

Каким будет продолжение хоррора "Чужой"

Киностудия 20 Century Studios уже опубликовала первый полноценный трейлер фильма.

Долгожданная премьера должна состояться 16 августа 2024 года.

События нового фильма будут разворачиваться между первой и второй частями франшизы — "Чужой" (1979) и "Чужие" (1986).

При расчистке заброшенной космической станции группа молодых космических колонизаторов сталкивается с самой страшной формой жизни во Вселенной, — интригует 20 Century Studios, однако не раскрывает никаких деталей. Поделиться

Актерский состав "Ромула" действительно разнообразен.

Прежде всего, речь идет о Кейли Спейни, которую зрители полюбили за ее игру в фильме "Присцилла".

Также это Дэвид Джонссон, прославившийся ролью в сериале "Индустрия", Арчи Рено (сериал "Тень и кость"), Изабелла Мерсед ("Мадам Паутина"), Спайк Фирн ("После солнца").

Следует обратить внимание на то, что режиссером и сценаристом новой части "Чужого" стал уругваец Феде Альварес. Он известен в Голливуде благодаря своим успешным проектам, а именно: "Не дыши", "Зловещие мертвецы" и "Застрявшая в паутине девушка".

Что также интересно, режиссер первой части "Чужой" Ридли Скотт стал продюсером в новом эпизоде.

Как украинские киноманы отреагировали на первый трейлер фильма "Ромул"

Даже если сюжет будет повторением первого фильма — от такой картинки действительно дыхание останавливает. Некоторые кадры похожи на те концепт-арты, которые всегда мечтал увидеть в кино!

Кейли Спейни прекрасна!

Выглядит очень круто, обязательно посмотрю))

Круто!!! Жду!!!

Зрительно выглядит очень круто, в духе оригинальных фильмов. Если еще и сюжет не подведет, будет супер!

Перевод классный. Почет команде. Жду с нетерпением, должно быть прикольно.

Это действительно похоже на мою любимую игру Alien: Isolation, там также события происходят между первой и второй частью оригинальных фильмов.