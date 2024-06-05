Трейлер нової частини культового горору "Чужий" уже в мережі — відео

У свій час науково-фантастичний фільм жахів "Чужий" підкорив мільйони кіноманів з різних куточків світу. Уже в серпні 2024 року на великі екрани вийде нова частина легендарної франшизи, яка отримала назву "Ромул".

Яким буде продовження горору “Чужий”

Кіностудія 20 Century Studios уже опублікувала перший повноцінний трейлер фільму.

Довгоочікувана прем'єра стрічка повинна відбутися 16 серпня 2024 року.

Події нового фільму будуть розгортатися між першою та другою частинами франшизи — "Чужий" (1979) і "Чужі" (1986).

Під час розчищення занедбаної космічної станції група молодих космічних колонізаторів зіштовхується з найстрашнішою формою життя у Всесвіті, — інтригує 20 Century Studios, однак не розкриває жодних деталей. Поширити

Акторський склад фільму "Ромул" справді різноманітний.

Насамперед йдеться про Кейлі Спені, яку глядачів полюбили за її гру у стрічці "Прісцилла".

Також це Девід Джонссон, який прославився роллю у серіалі "Індустрія", Арчі Рено (серіал "Тінь і кістка"), Ізабелла Мерсед ("Мадам Павутина"), Спайк Фірн ("Після сонця").

Варто звернути увагу на те, що режисером та сценаристом нової частини “Чужого” став уругваєць Феде Альварес. Він відомий у Голлівуді завдяки своїм успішним проєктам, а саме: "Не дихай", "Зловісні мерці" та "Дівчина, яка застрягла в павутині".

Що також цікаво, режисер першої частини "Чужий" Рідлі Скотт став продюсером у новому епізоді.

Як українські кіномани відреагували на перший трейлер фільму "Ромул"

Навіть якщо сюжет буде повторенням першого фільму — від такої картинки й справді подих відбирає. Деякі кадри схожі на ті концепт-арти, які завжди мріяв побачити в кіно!

Кейлі Спені прекрасна!

Виглядає дуже круто, обов’язково подивлюсь))

Круто!!! Чекаю!!!

Візуально виглядає дуже круто, в дусі оригінальних фільмів. Якщо ще й сюжет не підведе, то буде супер!

Переклад класний. Шана команді. Чекаю з нетерпінням, має бути прикольно.

Це дійсно схоже на мою улюблену гру Alien: Isolation, там також події відбуваються між першою та другою частиною оригінальних фільмів.