"Тор" Кріс Гемсворт отримав зірку на Голлівудській алеї слави

Австралійський актор Кріс Гемсворт, найбільш відомий роллю Тора у супергеройських фільмах Marvel, тепер має свою зірку на Алеї слави в Лос-Анджелесі за досягнення в кіноіндустрії.

Гемсворт отримав зірку на Алеї Слави Голлівуду

Австралійський актор Кріс Гемсворт разом з дружиною, іспанською акторкою Ельзою Патакі та трьома дітьми 23 травня відвідав урочисте відкриття іменної зірки на Голлівудській алеї слави. Ця зірка відзначила вагомий внесок актора в кіно.

Про це повідомляє Daily Mail.

Сертифікат про отримання відзнаки, позуючи для фотографів, тримав один з синів-близнюків Кріса.

Гемсворт з родиною на голлівудській Алеї Слави

Голлівудська алея слави — це всесвітньо визнана тротуарна атракція у Лос-Анджелесі, на якій вмонтовані зірки з іменами знаменитостей, яких відзначають за їхні досягнення в індустрії розваг. На цій алеї розміщують зірки не лише американських акторів. Так, іменними зірками були відзначені й інші актори Австралії та Нової Зеландії — Ніколь Кідман, Ерік Бана, Рассел Кроу, Кейт Бланшетт і Саймон Бейкер. Поширити

Гемсворт з дружиною

Ми пишаємося тим, що відзначили Гемсворта заслуженою зіркою. Кріс відомий своїми чудовими ролями, які підкорили глядачів у всьому світі, — йдеться в заяві організації.

Вони зауважили, що додали "ще одного талановитого австралійця" до знакової алеї слави".

Голлівудський актор Кріс Гемсворт: що відомо

У 2022 році виконавець ролі Тора взяв участь у новому документальному серіалі National Geographic "Limitless" про подолання природного занепаду, який приходить разом зі старінням.

Під час зйомок Гемсворт пройшов низку генетичних тестів, в наслідок чого у ДНК актора виявили дві копії гена APOE4: одну від матері, іншу — від батька, — які пов’язують із підвищеним ризиком хвороби Альцгеймера. Лікар документального серіалу Аттіа каже, що це підвищує ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера в майбутньому у вісім-десять разів. Поширити

Через ризики хвороби Альцгеймера він став менше зніматись у кіно. Гемсворт запевнив, що не завершує роботу в кіно, а лише сповільнюється, щоб більше часу приділяти родині.