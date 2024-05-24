"Тор" Кріс Гемсворт отримав зірку на Голлівудській алеї слави

Австралійський актор Кріс Гемсворт, найбільш відомий роллю Тора у супергеройських фільмах Marvel, тепер має свою зірку на Алеї слави в Лос-Анджелесі за досягнення в кіноіндустрії.
Гемсворт отримав зірку на Алеї Слави Голлівуду
Австралійський актор Кріс Гемсворт разом з дружиною, іспанською акторкою Ельзою Патакі та трьома дітьми 23 травня відвідав урочисте відкриття іменної зірки на Голлівудській алеї слави. Ця зірка відзначила вагомий внесок актора в кіно.
Про це повідомляє Daily Mail.
Сертифікат про отримання відзнаки, позуючи для фотографів, тримав один з синів-близнюків Кріса.
Ми пишаємося тим, що відзначили Гемсворта заслуженою зіркою. Кріс відомий своїми чудовими ролями, які підкорили глядачів у всьому світі, — йдеться в заяві організації.
Вони зауважили, що додали "ще одного талановитого австралійця" до знакової алеї слави".
Голлівудський актор Кріс Гемсворт: що відомо
У 2022 році виконавець ролі Тора взяв участь у новому документальному серіалі National Geographic "Limitless" про подолання природного занепаду, який приходить разом зі старінням.
Через ризики хвороби Альцгеймера він став менше зніматись у кіно. Гемсворт запевнив, що не завершує роботу в кіно, а лише сповільнюється, щоб більше часу приділяти родині.
Кріс Гемсворт знявся у фільмах "Тор", "Месники", "Люди в чорному: Інтернешнл", "Ідеальна втеча", "Хакер" та багатьох інших. Найновітніший фільм за його участі — "Фуріоза: Шалений Макс. Сага" — приквел фільму "Шалений Макс: Дорога гніву", що вийшов в український прокат 23 травня. У цьому фільмі 15-хвилинну бойову сцену знімали 78 днів.
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