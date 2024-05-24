"Тор" Крис Хемсворт получил звезду на Голливудской аллее славы

Австралийский актер Крис Хемсворт, наиболее известный ролью Тора в супергеройских фильмах Marvel, теперь имеет свою звезду на Аллее славы в Лос-Анджелесе за достижения в киноиндустрии.
Хемсворт получил звезду на Аллее Славы Голливуда
Австралийский актер Крис Хемсворт вместе с женой, испанской актрисой Эльзой Патаки и тремя детьми 23 мая посетил торжественное открытие именной звезды на Голливудской аллее славы. Эта звезда отметила весомый вклад актера в кино.
Об этом сообщает Daily Mail.
Сертификат о получении награды, позируя для фотографов, держал один из сыновей-близнецов Криса.
Мы гордимся тем, что отметили Хемсворта заслуженной звездой. Крис известен своими замечательными ролями, которые покорили зрителей во всем мире, говорится в заявлении организации.
Они заметили, что добавили "еще одного талантливого австралийца" в знаковую аллею славы".
Голливудский актер Крис Хемсворт: что известно
В 2022 году исполнитель роли Тора принял участие в новом документальном сериале National Geographic "Limitless" о преодолении природного упадка, который приходит вместе со старением.
Из-за риска болезни Альцгеймера он стал меньше сниматься в кино. Хемсворт заверил, что не завершает работу в кино, а только замедляется, чтобы больше времени уделять семье.
Крис Хемсворт снялся в фильмах "Тор", "Мстители", "Люди в черном: Интернешнл", "Идеальный побег", "Хакер" и многих других. Самый новейший фильм при его участии — "Фуриоза: Безумный Макс. Сага" — приквел фильма "Безумный Макс: Дорога гнева", вышедшего в украинский прокат 23 мая. В этом фильме 15-минутную боевую сцену снимали 78 дней.
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