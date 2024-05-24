"Тор" Крис Хемсворт получил звезду на Голливудской аллее славы
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"Тор" Крис Хемсворт получил звезду на Голливудской аллее славы

Хемсворт
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Источник:  Daily Mail

Австралийский актер Крис Хемсворт, наиболее известный ролью Тора в супергеройских фильмах Marvel, теперь имеет свою звезду на Аллее славы в Лос-Анджелесе за достижения в киноиндустрии.

Хемсворт получил звезду на Аллее Славы Голливуда

Австралийский актер Крис Хемсворт вместе с женой, испанской актрисой Эльзой Патаки и тремя детьми 23 мая посетил торжественное открытие именной звезды на Голливудской аллее славы. Эта звезда отметила весомый вклад актера в кино.

Об этом сообщает Daily Mail.

Сертификат о получении награды, позируя для фотографов, держал один из сыновей-близнецов Криса.

Хемсворт с семьей на голливудской Аллее Славы

Голливудская аллея славы — это всемирно признанная тротуарная аттракция в Лос-Анджелесе, на которой вмонтированы звезды с именами знаменитостей, отмечаемых за их достижения в индустрии развлечений. На этой аллее размещают звезды не только американских актеров. Так, именными звездами были отмечены и другие актеры Австралии и Новой Зеландии — Николь Кидман, Эрик Бана, Рассел Кроу, Кейт Бланшетт и Саймон Бейкер.

Хемсворт с женой

Мы гордимся тем, что отметили Хемсворта заслуженной звездой. Крис известен своими замечательными ролями, которые покорили зрителей во всем мире, говорится в заявлении организации.

Они заметили, что добавили "еще одного талантливого австралийца" в знаковую аллею славы".

Голливудский актер Крис Хемсворт: что известно

В 2022 году исполнитель роли Тора принял участие в новом документальном сериале National Geographic "Limitless" о преодолении природного упадка, который приходит вместе со старением.

Во время съемок Хемсворт прошел ряд генетических тестов, в результате чего у ДНК актера обнаружили две копии гена APOE4: одну от матери, другую от отца, которые связывают с повышенным риском болезни Альцгеймера. Врач документального сериала Аттиа говорит, что это повышает вероятность развития болезни Альцгеймера в будущем восемь-десять раз.

Из-за риска болезни Альцгеймера он стал меньше сниматься в кино. Хемсворт заверил, что не завершает работу в кино, а только замедляется, чтобы больше времени уделять семье.

Крис Хемсворт снялся в фильмах "Тор", "Мстители", "Люди в черном: Интернешнл", "Идеальный побег", "Хакер" и многих других. Самый новейший фильм при его участии — "Фуриоза: Безумный Макс. Сага" — приквел фильма "Безумный Макс: Дорога гнева", вышедшего в украинский прокат 23 мая. В этом фильме 15-минутную боевую сцену снимали 78 дней.

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