Актриса Мерил Стрип получила почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля

В Каннах 14 мая состоялась церемония открытия кинофестиваля, во время которой лауреат трех "Оскаров" Мэрил Стрип получила почетную награду из рук французской актрисы Жюльет Бинош.

Мэрил Стрип получила почетную "Золотую пальмовую ветвь"

14 мая в Grand Théâtre Lumière в Каннах прошла церемония открытия 77-го Каннского кинофестиваля. Во время торжественного вечера голливудскую звезду, считающуюся одним из лучших киноактрис современности, лауреатку трех премий "Оскар" Мэрил Стрип отметили почетной "Золотой пальмовой ветвью".

Об этом пишет France 24.

Награждение вызвало длительные, бурные аплодисменты, а вручавшая награду французская актриса Жульет Бинош расплакалась.

Мерил Стрип

74-летняя Мэрил Стрип впервые появилась в Каннах за последние 35 лет. В Grand Théâtre Lumière показали ретроспективные кадры о карьере актрисы, и она сравнила просмотр этого видео с тем, "как смотреть в окно скоростного поезда, наблюдать, как моя молодость летит в мой средний возраст, прямо туда, где я стою сегодня на этой сцене" .

Я просто благодарна, что вам не надоело мое лицо и вы не сошли с поезда. Поделиться

Вместе с Биношом они объявили Каннский кинофестиваль официально открытыми.

Мерил Стрип

Стрип вспоминала, что в последний раз, когда была в Каннах, "уже была матерью троих детей, мне должно было исполниться 40, и я думала, что моя карьера закончилась".

Это не было безосновательным для актрис того времени. И единственная причина, почему я здесь сегодня, и что карьера продолжилась, — это очень талантливые артисты, с которыми я работала, включая мадам ля президент", — сказала актриса, указывая на голову жюри, режиссер Грета Гервиг.

Гервиг, чей фильм "Барби" в прокате пересек границу в 1 млрд долл., стала первым американским режиссером, ставшим главой жюри Каннского кинофестиваля. Ей также устроили восторженный прием в Grand Théâtre Lumière в Каннах.

Мерил Стрип

Мэрил Стрип: кинонаграды и премии

В общей сложности Мэрил Стрип получила за свою работу три «Оскара», приз Каннского кинофестиваля, две премии Гильдии актеров кино, четыре номинации на премию «Грэмми», четыре премии «Эмми», две премии БАФТА и номинацию на премию «Тони».

На премию «Оскар» ее номинировали 20 раз, больше, чем кого-либо из актеров или актрис. Поделиться

Она получила 6 премий "Золотой глобус", столько же как Анжела Лансбери и Джек Николсон. На эту премию Стрип номинировали рекордные 30 раз, что бьет предыдущий рекорд (22 раза), принадлежавший Джеку Леммону.