Акторка Меріл Стріп отримала почесну "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю

У Каннах 14 травня відбулася церемонія відкриття кінофестивалю, під час якої лауреатка трьох "Оскарів" Меріл Стріп отримала почесну нагороду з рук французької акторки Жульєт Бінош.

Меріл Стріп отримала почесну "Золоту пальмову гілку"

14 травня у Grand Théâtre Lumière у Каннах пройшла церемонія відкриття 77-го Каннського кінофестивалю. Під час урочистого вечора голлівудську зірку, яка вважається однією з найкращих кіноакторок сучасності, лауреатку трьох премії "Оскар" Меріл Стріп відзначили почесною "Золотою пальмовою гілкою".

Про це пише France 24.

Нагородження викликало тривалі, бурхливі оплески, а французька акторка Жульєт Бінош, яка вручала нагороду, розплакалася.

Меріл Стріп

74-річна Меріл Стріп уперше з’явилася в Каннах за останні 35 років. У Grand Théâtre Lumière показали ретроспективні кадри про карʼєру акторки, і вона порівняла перегляд цього відео з тим, "як дивитися у вікно швидкісного потяга, спостерігати, як моя молодість летить у мій середній вік, прямо туди, де я стою сьогодні на цій сцені".

Я просто вдячна, що вам не набридло моє обличчя і ви не зійшли з потяга. Поширити

Разом з Бінош вони оголосили Каннський кінофестиваль офіційно відкритими.

Меріл Стріп

Стріп згадувала, що востаннє, коли була в Каннах, "уже була матір’ю трьох дітей, мені мало виповнитися 40, і я думала, що моя кар’єра закінчилася".

Це не було безпідставним для акторок того часу. І єдина причина, чому я тут сьогодні, і що карʼєра продовжилася, — це дуже талановиті артисти, з якими я працювала, включно з мадам ля президент", — сказала акторка, вказуючи на голову журі, режисерку Грету Ґервіґ.

Ґервіґ, чий фільм "Барбі" у прокаті перетнув межу в 1 млрд дол, стала першою американською режисеркою, яка стала головою журі Каннського кінофестивалю. Їй також влаштували захоплений прийом у Grand Théâtre Lumière у Каннах.

Меріл Стріп

Меріл Стріп: кінонагороди та премії

Загалом Меріл Стріп отримала за свою роботу три «Оскари», приз Каннського кінофестивалю, дві премії Гільдії акторів кіно, чотири номінації на премію «Греммі», чотири премії «Еммі», дві премії БАФТА та номінацію на премію «Тоні».

На премію «Оскар» її номінували 20 разів, більше, ніж будь-кого з акторів чи акторок. Поширити

Вона отримала 6 премій «Золотий глобус», стільки ж як Анжела Лансбері та Джек Ніколсон. На цю премію Стріп номінували рекордні 30 разів, що б'є попередній рекорд (22 рази), який належав Джеку Леммону.