Боксер Олександр Усик зіграє роль українського бійця ММА Ігоря Вовчанина

Культовий український боксер Олександр Усик, який став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, зніметься в американській драмі Smashing Machine ("Машина, що трощить"). Його партнером стане актор та реслер WWE Двейн "Скеля" Джонсон.

Як пише IMBD, Smashing Machine — автобіографічна драма, в якій буде зображена історія життя колишнього зіркового бійця UFC Марка Керра. Його у фільмі зіграє "Скеля".

Усик зіграє роль українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина. За час своєї спортивної кар'єри Вовчанчин двічі зустрічався в поєдинку з Керром.

У першому бою українець переміг суперника нокаутом, але поєдинок анулювали через застосування заборонених ударів. Натомість у другому бою Ігор переміг за одноголосним рішенням суддів.

У картині також знімуться відомі актори Емілі Блант, Ліндсі Гевін, Раян Бейдер та Зоя Косович.

Режисером фільму стане Банн Сафді. Прем'єра кінострічки запланована на 2025 рік.

До слова, Усик має акторський досвід. У 2017 році боксер знявся у спортивній драмі "Правило бою" режисера Олексія Шапарєєва. Українець зіграв епізодичну роль. А також у документальному фільмі "Папаченко" 2019 року.

У команді Усика розкрили плани українця після перемоги над Ф'юрі

18 травня в Саудівській Аравії Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів і заволодів усіма титулами надважкої ваги.

Українець став першим абсолютним чемпіоном у суперважкому дивізіоні з 1999 року. Очікується, що боксери проведуть реванш у жовтні.

Менеджер українського боксера Олександра Усика Егіс Клімас висловився про подальші плани спортсмена.