Легенда UFC Усман запропонував неочікуваного суперника для Усика після бою з Ф'юрі

Камару Усман хотів би побачити поєдинок Олександра Усика проти Френсіса Нганну

Я знаю, це божевілля, але я хотів би побачити бій Усика проти Френсіса Нганну. Так, Олександр викладав урок усім попереднім суперникам, але Нганну — найкращий панчер на планеті. Я хотів би побачити, як Усик впорається з таким опонентом, — заявив Усман. Поширити

Слід зазначити, що Нганну вже бився з Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф’юрі. Він програв обидва бої, хоча у поєдинку з Тайсоном був близький до перемоги, відправивши його у нокдаун.

Що відомо про поєдинок Усика з Ф'юрі

Український боксер важковаговик Олександр Усик за рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі, здобувши титул абсолютного чемпіона світу.

На початку бою, який проходив у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді на Kingdom Arena, Ф'юрі намагався домінувати, перебуваючи у центрі майданчика та збиваючи темп українця.

Tyson Fury stuns Oleksandr Usyk in Round 6 🥊 #FuryUsyk pic.twitter.com/o0t0yo2lXt — bjpenndotcom (@bjpenndotcom) May 18, 2024

Думки суддів щодо переможця протистояння розділилися. Усику віддали перевагу двоє з трьох — 115:112, 114:113. Тим часом один із суддів зафіксував мінімальну перемогу Ф'юрі — 114:113.

Такий результат зробив бій-реванш невідворотним.