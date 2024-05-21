Легенда UFC Усман запропонував неочікуваного суперника для Усика після бою з Ф'юрі

Усман вважає, що Нганну міг би створити проблеми українському боксеру.
Камару Усман хотів би побачити поєдинок Олександра Усика проти Френсіса Нганну
Слід зазначити, що Нганну вже бився з Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф’юрі. Він програв обидва бої, хоча у поєдинку з Тайсоном був близький до перемоги, відправивши його у нокдаун.
Що відомо про поєдинок Усика з Ф'юрі
Український боксер важковаговик Олександр Усик за рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі, здобувши титул абсолютного чемпіона світу.
На початку бою, який проходив у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді на Kingdom Arena, Ф'юрі намагався домінувати, перебуваючи у центрі майданчика та збиваючи темп українця.
Думки суддів щодо переможця протистояння розділилися. Усику віддали перевагу двоє з трьох — 115:112, 114:113. Тим часом один із суддів зафіксував мінімальну перемогу Ф'юрі — 114:113.
Такий результат зробив бій-реванш невідворотним.
Українець став першим за 24 роки абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Він остаточно утвердився поруч із братами Кличками в боксерському пантеоні України.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-