Легенда UFC Усман предложил неожиданного соперника для Усика после боя с Фьюри

Камару Усман хотел бы увидеть поединок Александра Усика против Фрэнсиса Нганну

Я знаю, это безумие, но я хотел бы увидеть бой Усика против Фрэнсиса Нганну. Да, Александр преподавал урок всем предыдущим соперникам, но Нганну — лучший панчер на планете. Я хотел бы увидеть, как Усик справится с таким оппонентом, — заявил Усман. Поделиться

Следует отметить, что Нганну уже сражался с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Он проиграл оба боя, хотя в поединке с Тайсоном был близок к победе, отправив его в нокдаун.

Что известно о поединке Усика с Фьюри

Украинский боксер тяжеловес Александр Усик по решению судей победил британца Тайсона Фьюри, одержав титул абсолютного чемпиона мира.

В начале боя, который проходил в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди на Kingdom Arena, Фьюри пытался доминировать, находясь в центре площадки и сбивая темп украинца.

Tyson Fury stuns Oleksandr Usyk in Round 6 🥊 #FuryUsyk pic.twitter.com/o0t0yo2lXt — bjpenndotcom (@bjpenndotcom) May 18, 2024

Мнения судей о победителе противостояния разделились. Усику предпочли двое из трех — 115:112, 114:113. Между тем, один из судей зафиксировал минимальную победу Фьюри — 114:113.

Такой результат сделал бой-реванш неотвратимым.