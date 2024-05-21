Легенда UFC Усман предложил неожиданного соперника для Усика после боя с Фьюри

Усман считает, что Нганну могла бы создать проблемы украинскому боксеру.
Камару Усман хотел бы увидеть поединок Александра Усика против Фрэнсиса Нганну
Следует отметить, что Нганну уже сражался с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Он проиграл оба боя, хотя в поединке с Тайсоном был близок к победе, отправив его в нокдаун.
Что известно о поединке Усика с Фьюри
Украинский боксер тяжеловес Александр Усик по решению судей победил британца Тайсона Фьюри, одержав титул абсолютного чемпиона мира.
В начале боя, который проходил в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди на Kingdom Arena, Фьюри пытался доминировать, находясь в центре площадки и сбивая темп украинца.
Мнения судей о победителе противостояния разделились. Усику предпочли двое из трех — 115:112, 114:113. Между тем, один из судей зафиксировал минимальную победу Фьюри — 114:113.
Такой результат сделал бой-реванш неотвратимым.
Украинец стал первым за 24 года абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Он окончательно утвердился рядом с братьями Кличко в боксерском пантеоне Украины.
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