Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира после победы над Фьюри

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории после победы над Тайсоном Фьюри.

Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира

Украинец Александр Усик обошел абсолютного чемпиона мира во втором более легком весе, японца Наоя Иноуэ (26-0, 23 КО) и чемпиона WBC, WBO, WBA в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО).

Рейтинг P4P от The Ring:

(3) Александр Усик (1) Наоя Иноуэ (2) Теренс Кроуфорд (4) Сауль Альварес (5) Артур Бетербиев (6) Дмитрий Бивол (7) Эррол Спенс (8) Джервонта Дэвис (9) Джесси Родригес (10) Дзунто Накатани

Фото — ringtv.com

Что известно о поединке Усика с Фьюри

Украинский боксер тяжеловес Александр Усик по решению судей победил британца Тайсона Фьюри, одержав титул абсолютного чемпиона мира.

В начале боя, который проходил в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди на Kingdom Arena, Фьюри пытался доминировать, находясь в центре площадки и сбивая темп украинца.

Tyson Fury stuns Oleksandr Usyk in Round 6 🥊 #FuryUsyk pic.twitter.com/o0t0yo2lXt — bjpenndotcom (@bjpenndotcom) May 18, 2024

Мнения судей о победителе противостояния разделились. Усику предпочли двое из трех — 115:112, 114:113. Между тем, один из судей зафиксировал минимальную победу Фьюри — 114:113.

Такой результат сделал бой-реванш неотвратимым.