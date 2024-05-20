Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира после победы над Фьюри
Категория
Спорт
Дата публикации

Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира после победы над Фьюри

усик
Читати українською
Источник:  The Ring

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории после победы над Тайсоном Фьюри.

Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира

Украинец Александр Усик обошел абсолютного чемпиона мира во втором более легком весе, японца Наоя Иноуэ (26-0, 23 КО) и чемпиона WBC, WBO, WBA в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО).

Рейтинг P4P от The Ring:

  1. (3) Александр Усик

  2. (1) Наоя Иноуэ

  3. (2) Теренс Кроуфорд

  4. (4) Сауль Альварес

  5. (5) Артур Бетербиев

  6. (6) Дмитрий Бивол

  7. (7) Эррол Спенс

  8. (8) Джервонта Дэвис

  9. (9) Джесси Родригес

  10. (10) Дзунто Накатани

Фото — ringtv.com

Что известно о поединке Усика с Фьюри

Украинский боксер тяжеловес Александр Усик по решению судей победил британца Тайсона Фьюри, одержав титул абсолютного чемпиона мира.

В начале боя, который проходил в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди на Kingdom Arena, Фьюри пытался доминировать, находясь в центре площадки и сбивая темп украинца.

Мнения судей о победителе противостояния разделились. Усику предпочли двое из трех — 115:112, 114:113. Между тем, один из судей зафиксировал минимальную победу Фьюри — 114:113.

Такой результат сделал бой-реванш неотвратимым.

Украинец стал первым за 24 года абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Он окончательно утвердился рядом с братьями Кличко в боксерском пантеоне Украины.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик – абсолютный чемпион мира. Лучшие моменты боя века
Усик против Фьюри
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Фьюри неожиданно объяснил свое поражение Усику войной в Украине
Тайсон Фьюри
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Жена Александра Усика трогательно поздравила мужа с победой
Екатерина Усик

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?