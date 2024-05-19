Украинский боксер тяжеловес Александр Усик по решению судей победил британца Тайсона Фьюри, одержав титул абсолютного чемпиона мира.
Что известно о поединке Усика против Фьюри
В начале боя, проходившего в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди на Kingdom Arena, Фьюри пытался доминировать, находясь в центре площадки и сбивая темп украинца.
Однако при этом британец пропустил от Усика несколько мощных ударов и вынужден был сменить тактику.
С пятого по восьмой раунд "Цыганскому королю" удалось завладеть инициативой.
Фьюри пытался поймать Усика по ошибке, однако украинский боксер выдержал давление со стороны британца.
В 9-м раунде Усик увеличил темп и пробил оборону Фьюри. Серия мощных атак заставила Фьюри почти опустить руки и перестать защищаться.
"Цыганский Король" оказался на канатах, но рефери затянул с решением отсчитывать 10 секунд, а когда они закончились, раздался гонг.
Мнения судей о победителе противостояния разделились. Усика предпочли двое из трех — 115:112, 114:113. Между тем, один из судей зафиксировал минимальную победу Фьюри — 114:113.
Такой результат сделал бой-реванш неотвратимым.
Украинец стал первым за 24 года абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Он окончательно утвердился рядом с братьями Кличко в боксерском пантеоне Украины.
Что известно о бое реванша и состоянии Усика после поединка с Фьюри
Поединок планируется провести в октябре этого года. Его победитель уже не будет носить титул абсолютного чемпиона.
Поединок планируется провести в октябре этого года. Его победитель уже не будет носить титул абсолютного чемпиона.
С августа 2023 года обязательным претендентом на поединок против украинца стал Филипп Хргович. Хорват 1 июня встретится с британцем Даниэлем Дюбуа.
Победитель боя будет признан чемпионом мира в сверхтяжелом весе по версии IBF.
Кроме того, следующими в очереди расположились еще два тяжеловеса — Мануэль Чарр и Джозеф Паркер.
По информации издания Seconds Out, Усик после боя с Фьюри вынужден был уехать в больницу из-за подозрения на перелом челюсти.
Из-за своего визита в больницу Усик не присутствовал на состоявшейся после боя пресс-конференции.
Как сообщил промоутер украинца Александр Красюк, Усик отправился в больницу по рекомендации врачей.
Позже Усик все же приехал на пресс-конференцию и был там вместе с Красюком.
При общении с журналистами на лице украинца были заметны гематомы, полученные после пропущенных ударов от Тайсона.
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