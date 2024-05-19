Украинский боксер тяжеловес Александр Усик по решению судей победил британца Тайсона Фьюри, одержав титул абсолютного чемпиона мира.

Что известно о поединке Усика против Фьюри

В начале боя, проходившего в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди на Kingdom Arena, Фьюри пытался доминировать, находясь в центре площадки и сбивая темп украинца.

Однако при этом британец пропустил от Усика несколько мощных ударов и вынужден был сменить тактику.

С пятого по восьмой раунд "Цыганскому королю" удалось завладеть инициативой.

Фьюри пытался поймать Усика по ошибке, однако украинский боксер выдержал давление со стороны британца.

В 9-м раунде Усик увеличил темп и пробил оборону Фьюри. Серия мощных атак заставила Фьюри почти опустить руки и перестать защищаться.

"Цыганский Король" оказался на канатах, но рефери затянул с решением отсчитывать 10 секунд, а когда они закончились, раздался гонг.

"Чемпионские" раунды оба боксера провели осторожно. Фьюри удивительно быстро пришел в себя после нокдауна. Каждый из чемпионов попытался собрать очки в заметках судей, поэтому просто пытался попасть хотя бы в корпус. Поделиться

Tyson Fury stuns Oleksandr Usyk in Round 6 🥊 #FuryUsyk pic.twitter.com/o0t0yo2lXt — bjpenndotcom (@bjpenndotcom) May 18, 2024

Мнения судей о победителе противостояния разделились. Усика предпочли двое из трех — 115:112, 114:113. Между тем, один из судей зафиксировал минимальную победу Фьюри — 114:113.

Такой результат сделал бой-реванш неотвратимым.

Go ringside for the moment Usyk DROPPED Fury 😱@Usykaa | #FuryUsyk pic.twitter.com/lhyZ5x3UpX — Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2024

Украинец стал первым за 24 года абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Он окончательно утвердился рядом с братьями Кличко в боксерском пантеоне Украины.

Что известно о бое реванша и состоянии Усика после поединка с Фьюри

Поединок планируется провести в октябре этого года. Его победитель уже не будет носить титул абсолютного чемпиона.

Поединок планируется провести в октябре этого года. Его победитель уже не будет носить титул абсолютного чемпиона.

С августа 2023 года обязательным претендентом на поединок против украинца стал Филипп Хргович. Хорват 1 июня встретится с британцем Даниэлем Дюбуа.

Победитель боя будет признан чемпионом мира в сверхтяжелом весе по версии IBF.

Кроме того, следующими в очереди расположились еще два тяжеловеса — Мануэль Чарр и Джозеф Паркер.

По информации издания Seconds Out, Усик после боя с Фьюри вынужден был уехать в больницу из-за подозрения на перелом челюсти.

Из-за своего визита в больницу Усик не присутствовал на состоявшейся после боя пресс-конференции.

Как сообщил промоутер украинца Александр Красюк, Усик отправился в больницу по рекомендации врачей.

Позже Усик все же приехал на пресс-конференцию и был там вместе с Красюком.

При общении с журналистами на лице украинца были заметны гематомы, полученные после пропущенных ударов от Тайсона.